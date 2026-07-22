打风︱「红霞」风暴形成中 天文台：大部分预报料「东登」 周六周日广东沿岸风势颇大

天文台今日（22日）表示，预料位于菲律宾以东海域的低压区会逐渐发展为热带气旋，并于本周后期进入南海北部，周末期间较大机会移向广东东部沿岸一带并逐步增强，但其登陆位置仍存在变数。由于根据2025年起生效的西北太平洋及南海热带气旋名字，对上的第11号台风命名为「海神」，故若上述热带气旋升格为热带风暴，则会按名单命名为「红霞」。

各大模型料低压区将进入本港400公里范围内

根据天文台「地球天气」页面的AI模型预测，配以地图对比，各大模型均预料该低压区将进入本港400公里范围内，但登陆位置仍有分歧。传统超级电脑「欧洲中期预报中心」预计该低压区路径直面本港，会在周日早上（26日）进入本港400公里内，并继续靠近，在汕尾及香港之间登陆；「欧中AIFS」同样预计该低压区将正面靠近本港，但预料在周六下午（25日）进入本港400公里内，并在汕头、汕尾一带登陆。

天文台晚上发表天气随笔，指菲律宾以东海域上与低压区相关的对流云团的发展。现时该区的海面温度较高，为对流系统提供充足的水汽和能量。同时，高空辐散、较弱垂直风切变等大气条件亦有利该系统进一步发展。预料该低压区会在今明两日逐渐整合并发展为热带气旋。预料该潜在热带气旋会受副高南侧的偏东风引导，向西北偏西方向大致移向吕宋海峡一带，于本周后期进入南海东北部并逐渐增强。

大部分传统和AI电脑预报模式预测「东登」 风力料较「西登」低

现时大部分传统和人工智能电脑预报模式预测该潜在热带气旋随后会向西北移动，采取「东登」路线，移向本港以东的广东东部沿岸，只有个别传统电脑预报模式预测热带气旋会采取「西登」路线，移向本港以西的广东西部沿岸。一般而言，在「东登」情境下，本港会有一段时间吹北或西北风，受山势阻隔，普遍风力会较「西登」情境低。

各预报模式预测登陆位置与本港距离有较大分歧

目前各个预报模式预测副高西伸的程度及该潜在热带气旋的移动速度仍有分别，因而令其登陆位置与本港的距离有较大分歧，进而对本港天气的影响亦有较大不确定性。现时有部分模式（例如人工智能电脑模式「风乌」）预测该潜在热带气旋会在较为接近的汕尾一带登陆，本港会受其强雨带及狂风较大影响。而部分模式（例如欧洲电脑模式）则预计其登陆地点较为偏东，接近广东与福建交界，因而影响本港的风势和雨势会较弱。由于该潜在热带气旋尚未生成，因而数日后其登陆位置与本港的距离仍有待观察。

AI电脑模式「风乌」预测该潜在热带气旋会在较为接近的汕尾一带登陆，本港会受其强雨带及狂风较大影响。而欧洲电脑模式则预计其登陆地点较为偏东，影响本港的风势和雨势会较弱。

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盘古更改预测 料低压区将正面靠近本港

「盘古」则更改预测，预料该低压区将正面靠近本港，在进入本港400公里范围后，并在汕头、汕尾一带登陆。至于「风乌」及「伏羲」则继续预料该低压区路径在进入本港400公里范围后改为向北移，并在周六（25日）在厦门、福州之间登陆。

各大模式对登陆位置仍有分歧，但共通点在于，即使是预料距离香港较远的模式，其登陆位置距离香港都在400公里内，因此即使属于「东登」，对香港的影响仍不可忽视。

未来九天天气预报。天文台图片

周日离岸高地最高7级风

天文台预料位于菲律宾以东海域的低压区会逐渐发展为热带气旋，并于本周后期进入南海北部，周末期间较大机会移向广东东部沿岸一带并逐步增强，但其登陆位置仍存在变数。受其影响，周六（25日）稍后至周日（26日）广东沿岸风势颇大，有狂风大骤雨及雷暴，海有涌浪。周六（25日）风力为4至5级北至东北风，稍后离岸及高地有6级风；周日（26日）风力为5级西至西南风，离岸及高地风力达6至7级。