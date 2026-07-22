地盘禁烟︱烟民工友呻麻烦 称罚款严苛：一罚就无咗几日粮 有工友赞「有助健康」

建筑地盘全面禁烟法例上周正式生效，任何人士于建筑地盘范围内吸烟会被即时票控，违者将被处定额罚款3000元。劳工处处长许泽森日前表示，实施后巡查逾200地盘、向9名违规工人发罚单。《星岛头条》记者昨日（21日）到启德一带地盘观察，大批工友趁下午茶时段到地盘外的路旁吸烟和休息，期间目测未见有工人违规在地盘内吸烟。几个地盘外围板或围栏亦挂上告示，提醒工友切勿在地盘内吸烟、亦不准带烟包和火机进入工地。

吸烟工友叹新例严苛：频繁进出地盘会被骂

工友王先生表示，近期劳工处人员巡查频密，大家不敢以身试法，但质疑新例「一刀切」做法过于严苛，若被罚款3000元，等同白白损失数天血汗钱，对生计打击沉重。工友亦形容新例不止「有啲麻烦」，而是「完全麻烦」，烟瘾大的工友频繁进出地盘非常耗时，上司和管工或有微言。

有工人理解新例出发点 变相食少啲烟有利健康

不过，也有工人对新例表示理解及支持，认为出发点良好，在地盘内吸烟「好危险，可能会引致火烛」，目前走到地盘外的吸烟区抽烟问题也不大。有工友亦坦言会「尽量食少啲」，变相有助减少吸烟量，对个人健康而言「系一件好事」。

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工友：休息时间才步出地盘吸烟

工友陈先生则认为新例对他影响不大，认同在地盘内吸烟相当危险，或会引致火警风险。他指出目前外出至安全吸烟区抽烟，能保障整体地盘安全。他指食烟是人之常情，一日最多一两次，而老板也有呼吁他们戒烟，但笑言「我都想戒，但戒唔到，唯有食少啲」。

另一位受访工友李先生亦认为，新例对个人身体健康而言是一件好事。他表示自己现在只会在半小时的休息时间才步出地盘吸烟，时间上已经足够，绝对不会在工地内偷偷吸烟。不过，他坦言新措施会对烟瘾大的工友较为麻烦，因频繁进出地盘非常耗时。

记者：陈俊豪

摄影：汪旭峰