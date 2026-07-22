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英女诬告强奸迫银行家付10万镑 勒索等两罪成判监6年 官斥：利用无辜事主的情谊勒索 属邪恶及残忍

社会
更新时间：11:26 2026-07-22 HKT
发布时间：11:26 2026-07-22 HKT

英籍女子前年报案指称遭在港任职的男银行家强奸，经警方调查后，男银行家不获起诉，惟女子早前被裁定勒索及作出一项或一连串倾向并意图妨碍司法公正的行为两罪成。法官谢沈智慧今早在区域法院判刑时指，强奸的指控易于作出，但难于澄清，被告以此向事主索取金额，要求的金额不断增加，由5000磅增至1万英镑，再增至10万英镑，其行为属邪恶(evil)及残忍(cruel)，被告更没有显示出悔意，终判处她监禁6年。

25岁英籍被告ROSE ISABEL ANONIA BARBRA EUDORA，被控勒索及作出一项或一连串倾向并意图妨碍司法公正的行为两罪。控罪指，她于2024年2月2日，为使自己获益，或意图使另一人损失，而以恫吓方式，不当要求 X 交出 10万英镑；另于2月3日意图妨碍司法公正，向警方虚报X曾强奸她。

案件编号：DCCC733/2024
法庭记者：黄巧儿

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