筲箕湾停水｜议员倡「长痛不如短痛」 封路加快换水管 卜国明建议设五年专项拨款 

筲箕湾道与新成街交界一条18吋食水管道，周日（19日）突然破裂，导致东区多处大范围无食水供应，数以万计区内居民及商户叫苦连天。工程界立法会议员卜国明及港岛东立法会议员植洁铃均认为，政府应采取「长痛不如短痛」的策略，透过短期封路「断尾」施工及设立专项拨款，加快老旧水管更换工程。

卜国明今早（22日）在电台节目表示，全港目前有约8,400公里食水及海水管网，虽然政府在2000年展开了名为「更换及修复水管计划」的工程，针对全港约3,000公里长的老化食水及咸水水管进行分阶段更换和修复，但现时全港仍有约3%至4%，即约二、三百公里水管是逾60年历史的旧物料水管。

地势落差致水压倍增令脆弱点爆裂

为何爆水管常发生在深夜？卜国明解释，香港山多平地少，供水网络的地势落差大，导致本港管网水压高达5至8个bar（大气压力单位），比邻近城市的4个高出近一倍。在日间或傍晚市民同时用水时，管内压力得以释放；但到了深夜用水量骤降，整个管网就会承受极高水压，令脆弱的老旧水管就会容易爆裂。虽然水务署正向立法会申请拨款以建构「智能供水压力管理系统」，在不影响正常供水下，实现「智能水管动态减压」，但目前仍受制于资源，未能做到全面的实时调控。

受制于交通及噪音问题，面对位处繁忙路段而难以更换的老旧喉管，卜国明建议政府设立「五年老旧基建修复或重建计划」专项拨款，投入更多资源处理水管、道路及隧道等老化基建，进行深层修复。对于有区议会探讨以封路「断尾」方式日夜开工换水管，卜国明表示支持。他认为，社会应接受「长痛不如短痛」，透过跨部门协调及做足宣传，让市民体谅几天至一星期的塞车及噪音，以彻底解决爆水管及路面下陷的风险。

东区首季8宗爆喉情况严重

植洁铃在同一节目上亦认同以封路「断尾」方式日夜开工换水管的做法，她指出今次大规模停水事件是一个契机，让市民切身体会到爆喉带来的严重不便。她相信在此基础上与各界磋商封路工程会较为容易，并强调「封路做工程的短暂影响，总比大范围停水为小」，期望当局能把握机会果断解决水管老化问题。

植洁铃指，是次筲箕湾爆水管事件影响范围涵盖筲箕湾及西湾河一带，由于受影响范围大且时间长，加上东区长者人口密集，停水对居民造成极大困扰。她表示，东区作为发展较早的社区，由北角英皇道至筲箕湾东大街、柴湾道一带，地底仍埋藏大量五、六十年代的铸铁及石棉水泥喉管，都是高风险地区。单在2025年首三个月，东区已发生至少8宗爆喉事件，情况颇为严重。

水管改善工程进度缓慢追不上老化

植洁铃形容，老旧水管容易出现连带影响：「个情况系，呢度爆整完之后，好快就系另一段爆，压力点唔同咗，很快又会轮到另一段爆裂，其实系会跟住爆。」

她认为现时的水管改善工程进度缓慢追不上水管老化速度，政府预计今年内完成约30公里工程，余下20公里更要待至2028年或之前才能完成。她指出，今次肇事的84米长水管本已获选为筹备更换路段，却「未换先爆」，已有很清晰的讯息反映工程排期与实际严峻情况存在巨大落差，促请政府重新评估并加快进度优次的可能性。

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