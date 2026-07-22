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天气酷热｜新界部分地区正午气温高达33℃ 天文台料下午天晴酷热

社会
更新时间：12:22 2026-07-22 HKT
发布时间：06:47 2026-07-22 HKT

副热带高压脊正为中国东南部带来普遍晴朗的天气。天文台今日（22日）指，正午时分新界部分地区气温上升至33℃左右，又预料下午天气大致天晴、酷热。

天文台预料下午及今晚天气大致天晴，下午酷热，气温介乎27°C至32°C，但局部地区有骤雨，吹和缓偏南风。

根据天文台未来九天天气预报，天文台指副热带高压脊会在未来一两日覆盖华南，天气大致天晴及酷热，明日（23日）大致天晴，但局部地区有骤雨，日间酷热，气温介乎28°C至33°C；周五（24日）大致天晴，日间酷热，气温介乎28°C至33°C。

天文台又预料，位于菲律宾以东海域的低压区会逐渐发展为热带气旋，并于本周后期进入南海北部，周末期间较大机会移向广东东部沿岸一带并逐步增强，但其登陆位置仍存在变数。受其影响，周六（25日）稍后至周日（26日）广东沿岸风势颇大，有狂风大骤雨及雷暴，海有涌浪。

天文台指，周六（25日）短暂时间有阳光，有几阵狂风骤雨及雷暴，晚上骤雨逐渐增多，气温介乎27°C至32°C，海有涌浪，风力为4至5级北至东北风，稍后离岸及高地有6级风；周日（26日）多云，间中有狂风骤雨及雷暴，雨势有时颇大，海有涌浪，气温介乎26°C至30°C，风力为5级西至西南风，离岸及高地风力达6至7级。

另外，一道广阔低压槽会在下周初至中期影响南海北部，广东沿岸天气仍然不稳定。

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