高院法官陈嘉信第5度司法抄袭事件 终院首席法官张举能要求他接受针对性培训

于2023年被发现多次司法抄袭的高院法官陈嘉信 ，近日在南太股份案中，再因涉嫌司法抄袭而导致上诉得直重审。司法机构回复《星岛头条》查询表示，大篇幅的司法抄袭在任何情况下都应坚决避免，终审法院首席法官张举能及高等法院首席法官潘兆初将会就事件，对陈嘉信再次作出严肃训诫，并要求他接受针对性培训。

司法机构：大篇幅司法抄袭任何情况下都应坚决避免

今次事件源于南太股份案。南太电子创办人顾明均与其胞妹等人，指前妹夫承诺以受托人身份持有约值4000万元的南太母公司股份，入禀要求前妹夫交出股份，高院法官陈嘉信前年裁定顾明均一方败诉。然而顾明均一方上诉，指陈嘉信判词中近9成半段落抄袭前妹夫一方的开案及结案陈词。上诉庭认同判词中无从显示陈官曾考虑双方矛盾的证供或陈词，没有独立裁断案中重要议题，因此上周裁定上诉得直，下令由另一名法官重审。

高院法官陈嘉信再度卷入司法抄袭事件。

终院首席法官张举能要求陈嘉信接受针对性培训。

司法机构强调，大篇幅的司法抄袭在任何情况下都应坚决避免。

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司法机构回复《星岛头条》查询表示，基于司法独立和公正原则，法官应独立专业地审理案件，并在判词中展现公平公正的观感，这对维持公众对司法制度的信心至关重要。

司法机构说：「将诉讼方的陈词纳入判词中在某程度上为可接受的做法，且在普通法制度下颇为常见。然而，若在个别案件中，法官撰写判词时过分抄袭诉讼方的陈词，难免会惹人质疑法官有否运用独立思考处理需作裁决的事实和争论点。因此，大篇幅的司法抄袭在任何情况下都应坚决避免。」

鉴于2023-2024的司法抄袭情况，司法机构已于去年调整陈嘉信的司法工作，让他主要负责审理无须撰写判词的刑事案件，以避免他在撰写判词出现大篇幅司法抄袭的情况。

司法机构表示，由于陈嘉信法官在这案件的判词再次涉及大篇幅的司法抄袭，「终审法院首席法官及高等法院首席法官将会就这事对陈嘉信法官再次作出严肃训诫，并要求他接受针对性的培训」。