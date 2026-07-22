Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高院法官陈嘉信第5度司法抄袭事件 终院首席法官张举能要求他接受针对性培训

社会
更新时间：02:09 2026-07-22 HKT
发布时间：02:09 2026-07-22 HKT

于2023年被发现多次司法抄袭的高院法官陈嘉信 ，近日在南太股份案中，再因涉嫌司法抄袭而导致上诉得直重审。司法机构回复《星岛头条》查询表示，大篇幅的司法抄袭在任何情况下都应坚决避免，终审法院首席法官张举能及高等法院首席法官潘兆初将会就事件，对陈嘉信再次作出严肃训诫，并要求他接受针对性培训。

司法机构：大篇幅司法抄袭任何情况下都应坚决避免

今次事件源于南太股份案。南太电子创办人顾明均与其胞妹等人，指前妹夫承诺以受托人身份持有约值4000万元的南太母公司股份，入禀要求前妹夫交出股份，高院法官陈嘉信前年裁定顾明均一方败诉。然而顾明均一方上诉，指陈嘉信判词中近9成半段落抄袭前妹夫一方的开案及结案陈词。上诉庭认同判词中无从显示陈官曾考虑双方矛盾的证供或陈词，没有独立裁断案中重要议题，因此上周裁定上诉得直，下令由另一名法官重审。

高院法官陈嘉信再度卷入司法抄袭事件。
高院法官陈嘉信再度卷入司法抄袭事件。
终院首席法官张举能要求陈嘉信接受针对性培训。
终院首席法官张举能要求陈嘉信接受针对性培训。
司法机构强调，大篇幅的司法抄袭在任何情况下都应坚决避免。
司法机构强调，大篇幅的司法抄袭在任何情况下都应坚决避免。

相关新闻：高院法官陈嘉信再牵涉司法抄袭  南太股份案上诉得直重审

司法机构回复《星岛头条》查询表示，基于司法独立和公正原则，法官应独立专业地审理案件，并在判词中展现公平公正的观感，这对维持公众对司法制度的信心至关重要。

司法机构说：「将诉讼方的陈词纳入判词中在某程度上为可接受的做法，且在普通法制度下颇为常见。然而，若在个别案件中，法官撰写判词时过分抄袭诉讼方的陈词，难免会惹人质疑法官有否运用独立思考处理需作裁决的事实和争论点。因此，大篇幅的司法抄袭在任何情况下都应坚决避免。」

鉴于2023-2024的司法抄袭情况，司法机构已于去年调整陈嘉信的司法工作，让他主要负责审理无须撰写判词的刑事案件，以避免他在撰写判词出现大篇幅司法抄袭的情况。

司法机构表示，由于陈嘉信法官在这案件的判词再次涉及大篇幅的司法抄袭，「终审法院首席法官及高等法院首席法官将会就这事对陈嘉信法官再次作出严肃训诫，并要求他接受针对性的培训」。

 

 

最Hit
苗金凤设灵丨黄文慧徐宝凤到场吊唁 高雄送别好拍档 哽咽谈谢贤：曾经帮过我
06:04
苗金凤设灵丨黄文慧徐宝凤到场吊唁 高雄送别好拍档 哽咽谈谢贤：曾经帮过我
影视圈
7小时前
1亿六合彩︱暑期金多宝搅珠结果出炉 即睇亿元幸运儿系咪你！
00:27
1亿六合彩︱暑期金多宝搅珠结果出炉 即睇亿元幸运儿系咪你！
社会
5小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
9小时前
苗金凤设灵丨两子花牌伴慈母遗照 灵堂外展示21张生前珍贵照片 圈中好友致花牌悼念
02:01
苗金凤设灵丨两子花牌伴慈母遗照 灵堂外展示21张生前珍贵照片 圈中好友致花牌悼念
影视圈
9小时前
再有港人在日本自驾出车祸。NyanropS@X
00:38
北海道富良野两车迎头相撞致1死5伤 消息：死者为53岁港妇
即时国际
8小时前
汇恒整合第一击引大反差 涉7大部门 恒生高层掌6个 汇丰主管反需汇报｜独家
汇恒整合第一击引大反差 涉7大部门 恒生高层掌6个 汇丰主管反需汇报｜独家
商业创科
8小时前
谢贤离世丨四哥遗产传九成留张柏芝两子？ 林青霞竟被卷入代管亿元风波 影迷怒发声
谢贤离世丨四哥遗产传九成留张柏芝两子？ 林青霞竟被卷入代管亿元风波 影迷怒发声
影视圈
7小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
2026-07-20 15:27 HKT
谢贤离世家人低调「院出」火化 霆锋急返港送别 遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单
01:10
谢贤离世｜家人低调「院出」火化 生前遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单
医生教室
15小时前
谢贤离世丨胡枫抱恙拒谈故友 《四个小生》因四哥掴曾江变热话 曾约定到对方灵前留一吻
05:26
谢贤离世丨胡枫抱恙拒谈故友 《四个小生》因四哥掴曾江变热话 曾约定到对方灵前留一吻
影视圈
8小时前