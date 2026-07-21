国安档案解密︱第四集还原「光城者案」 警临床心理学家分析施袭者动机 揭中学生被煽惑自制炸弹经过

《香港国安法》公布实施6周年，保安局推出一连五集的电视节目《国安档案解密》，今晚（21日）播出第四集《光城者案》，警务处国安处总警司李桂华，警察临床心理学家何颖思，警方高级炸弹处理主任李展超高级警司，资深大律师、法学教授江乐士分别剖析案情、涉案人背后动机、案件严重性等。

2021年1月，一群中学生组成激进「港独」组织「光城者」，四处宣扬「光复我城」「武装起义」「暴力抗争」，又设立街站筹款，潜入中学企图偷走化学品，租借宾馆设置爆炸品实验室，意图在公共设施发动炸弹袭击。他们为此更诱导未成年学生充当放置炸弹的「死士」。

保安局推出一连五集的电视节目《国安档案解密》，今晚（21日）播出第四集《光城者案》。

警察临床心理学家何颖思表示，利用炸弹袭击是有预谋的破坏性行为，选择使用炸弹一般是因为成本低、杀伤力强、操作便利。施袭者能远距离操控，事后不会在现场留下任何直接证据，也不会看到死伤者。她分析指，这种心理距离，令他们误以为自己没有责任，甚至很容易合理化自己的袭击。

她又指出，炸弹袭击会带来巨大的心理冲击，巨响、伤亡场面及建筑物被毁坏的画面，极易透过媒体迅速广泛传播，将恐惧感直接带入大众心中，容易引发大规模的恐慌与社会混乱，让施袭者实现他们最大的公开影响，同时宣扬恐怖主义。

何颖思引述心理学中的「3N模型」，包括Need（需要）、Narrative（剧本）及Network（网络）三个元素，指三者环环相扣、互相影响，导致多种心理现象出现，在不知不觉中这些因素会影响一些原本没有特别强烈立场或感受的人，改变他们的思想和行为，从而走向极端及暴力。

2021年5月5日，4名「光城者」成员被发现潜入将军澳一间中学企图偷取化学品，更租借尖沙咀一间宾馆作爆炸品实验室，企图进行恐怖袭击。然而，警方一早已经对「光城者」进行监视，只要有所行动便会立刻拘捕。警务处国安处总警司李桂华称，「光城者」的成员大部分都是年轻人，透过不同平台鼓吹颠覆性违法理念，亦曾举办记者会鼓吹以武装起义推翻政府，涉及暴动和暴力元素。警方亦在「光城者」的基地搜获武器和示威装备，包括气枪、伸缩棒、战术背心等，形容情况并不寻常。

2021年7月5日，警方拘捕一名离开宾馆的「光城者」成员，并在房间内搜查到可制造爆炸品的工具，又在记事本中发现详细的计划内容，包括不同爆炸品原理，制造及存放爆炸品所需物资、拣选交通工具、警察总部、法院等地为目标等。拘捕行动后，警方更发现主犯曾多次询问学校化学老师如何制造爆炸品TATP，又多次向他人透露放置炸弹计划。主犯在招募他人做「死士」放置炸弹时，更提出「做大事一定会有人牺牲」、「污糟嘢总系要有人去做」等冷血言论。

警方高级炸弹处理主任李展超高级警司指出，TATP是非常危险和敏感的爆炸品，即使使用非常少的剂量，亦可导致有规模的杀伤力。TATP是多宗国际恐怖袭击常用的自制炸药，包括2005年英国伦敦、2015年法国巴黎和2016年比利时布鲁塞尔发生的恐袭。

资深大律师、法学教授江乐士指，众人策划的阴谋极为严重，涉及在香港多个公共设施实施炸弹袭击，难以想象不以恐怖主义罪名作出起诉，因为他们策划的明显是极端性质的爆炸。他又称，要捍卫「一国两制」，每个人都需要保持警惕，因为香港仍然面对持续的风险和威胁。