食环署「晓网」行动打击无牌小贩 拘控6人检260公斤熟食及过期食物

食物环境衞生署今日（21日）表示，为应对炎热天气下无牌小贩贩卖高危食物的隐患，食环署在全港高风险地点展开代号「晓网」的执法行动。截至昨日（20日），署方已成功拘控6名涉嫌无牌贩卖及阻街的人，并检获约260公斤熟食及过期食物等。署方强调对售卖高危食品的小贩将采取「零容忍」态度。

全港高风险地点精准打击无牌高危小贩

鉴于在炎热潮湿的天气下，食物容易变质或滋生有害细菌，为应对无牌小贩贩卖来历不明、过期、限制出售或贮存不当的食物所构成的公众健康隐患，食环署自上周五（17日）起，在全港展开代号「晓网」的情报主导行动，对高风险地点进行精准执法，严厉打击贩卖来历不明及高危食物的违法行为，以保障食物安全。

食环署人员在行动中发现有无牌小贩非法摆卖食物。政府新闻处图片

截至7月20日，食环署在行动中已成功拘控6名涉嫌无牌贩卖及在公众地方构成阻碍的人士。执法人员在行动中共检获约260公斤食物，当中包括熟食、饭盒、面包、饮料及过期食物等。食环署表示，有关执法行动将会持续进行，以维护公共衞生。

贩卖高危食物零容忍 不警告即拘捕

食环署重申，部门一向秉持情理兼备的原则处理无牌小贩问题，对年迈或残障小贩会酌情处理。然而，为了保障食物安全及公众健康，若违法行为涉及贩卖熟食，以及来历不明、过期、禁售或限制出售等高危食物，食环署将采取「零容忍」的严厉执法行动，包括不作警告而即时拘捕。

食环署人员在行动中检获的食物和饮料。政府新闻处图片

食环署人员在行动中检获的食物和摆卖工具。政府新闻处图片

根据《公众衞生及市政条例》（第132章），除非持有食环署签发的有效小贩牌照，否则任何人均不得在街道上贩卖，违者一经定罪，初犯最高可处罚款5,000元及监禁一个月，再犯最高可处罚款10,000元及监禁六个月。如无牌贩卖活动同时引致阻塞通道，执法人员可引用《简易程序治罪条例》（第228章）加控违例人士在公众地方摆放物品造成阻碍，可另处罚款25,000元或监禁三个月。此外，任何人未获准许售卖限制出售的食物（包括冻肉、刺身和寿司等），即属违法，一经定罪，最高可处罚款50,000元及监禁六个月。

食环署呼吁市民切勿光顾无牌小贩，并应立即举报可疑活动，与政府共同维护食物安全和环境衞生。署方将继续加强执法，打击无牌小贩活动及涉及出售食物的违法行为。