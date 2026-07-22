每日杂志｜商用炉具效能标签留白 业界自发 「跨境」 认证 冀从教育宣传着手 逐步迈向 「绿色厨房」

实践环保是全球趋势，有本地商家在疫下提升商用炉具的能源效益，使产品「跨境」取得1级「中国能效标识」，吸引连锁酒家为节省电费而更换炉组。香港现行的「能源效益标签计划」大多涵盖家用电器，有小型食店东主称，添置炉具的成本约占新餐厅整体装潢费用的20%，大部分工程公司以价格为首要考量，甚少看重商业炉具的能源效益。有餐饮业人士亦言，节能炉具对业界有吸引力，建议从教育和宣传入手，让营运者了解有更节能的选择，为迈向「绿色厨房」出一分力。

中国商用电磁炉能效等级分为3级，以1级为最高。 受访者提供

食店添置炉具的成本约占店舖整体装潢费用的20%。 受访者提供

为提升社会对节约能源的意识及方便市民挑选具能源效益的器具，政府透过《能源效益（产品标签）条例》推行强制性「能源效益标签计划」，在本港供应的11类订明产品必须贴上能源标签，包括空调机、紧凑型荧光灯（悭电胆）、洗衣机、电视机和储水式电热水器等，另设自愿参与的「家用器具、办公室器材及汽车能源效益标签计划」，涵盖13种家用电器、7种办公室器材和2种气体器具。

至今有7至8件炉具获1级标识

有餐饮业人士指，上述计划未有涵盖商用电器，部分商家转向参考中国和欧洲等地的相关标准。2021年10月，中国标准化管理委员会（SAC）和中国国家市场监督管理总局（SAMR）发表了商用电磁炉能效限定值及能效等级标准「GB 40876-2021」，把电磁炉的能效等级分为3级，其中以1级的能效为最高（见表）。当产品取得认证后，相关网站会列出产品和生产商的资料，方便餐厅营运者选购炉具。

有本地商家在疫下提升商用炉具的能源效益，使产品「跨境」取得内地的1级「中国能效标识」。该炉业工程公司总经理杜嘉扬指，疫情期间已留意到相关标准，至今已有7至8件炉具取得1级标识。他形容，申请过程有不少得着，如起初有炉具未达1级标准，经改良后的热效率由88%提升至93%。

内地厂家申请能效标识已成趋势，香港专业点心师总会主席余剑雄说，曾有商家向他推荐转用内地炉具，或可节省逾万元电费，「内地标准行之有效，感觉香港迟早也会推行。」香港饮食业职工会联合会秘书长何仁清亦言，餐厅用电、用煤的成本不断上升，增加成本压力，业界也开始留意和选用比以往更具能源效益的设备，「降低『硬成本』。」

内地购入的商用炉具价格较香港便宜。 新华社

另有餐饮业人士称，部分商场要求营运者执行及优化「环境、社会及管治」（ESG）的表现，「一个厨房有很多炉具，全数提升能源效益，减省的电费支出就很明显。」有连锁式酒家更换炉组，亦有米线专门店采用节能炉具，更方便员工监察机器运作时的平均温度，在研发产品时撰写「标准作业程序」（SOP）。

惟有小型食店东主称，添置炉具的成本约占新餐厅整体装潢费用的20%，首要配合餐厅的面积、设计和菜种，大部分公司以价格为首要考量。

韩食店「Ms. Hanna」总经理兼创办人廖家龙相信，现时只有连锁式、具规模的食肆能够负担更换节能炉具的成本，早年更有酒楼引入能源再生蒸柜，把已排出的蒸气「回收」，还原为冷凝水循环再用，又可转化为热能加热水源。

他说，开设新餐厅要规划动线和营运模式，并特制厨房的布局摆位，撇除连锁式食肆的「倒模式」设计，普遍小店要因应场地大小订制尺寸相宜的炉具，「大多数设备也是客制化。」他续指，大部分小型食肆开新店，会委托工程公司在配合餐厅设计、菜种和成本下，搜罗合适的厨具，若然营运者没有提出「节能」要求，成本便是首要考量，「视乎营运者和各持分者的环保意识。」他又言，工程公司要赢得合约，一定压低成本，自然不会考虑有能源效益但造价较贵的商品。

有餐饮业人士相信，只有连锁式食肆能负担更换节能炉具的成本。

廖家龙补充，除了小型或特定厨具，普遍食肆会从内地购入炉组，价格较为相宜，举例内地电磁炉连运费约需要500元，在香港购入同等效能的却要1200元；在内地购入商用大型焗炉约需要5万元，在香港却要15万至18万元不等。

节能炉组售价贵 内地较相宜

何仁清同意指，更换节能炉具的先决条件是价钱，假设每月可以节省10%电费，却要先用120%成本购入炉具，并不合乎成本效益。他又说，商家更换电炉具也要计算店舖所需电流，或要向电力公司申请加电，也是成本。他续以安装太阳能板作比喻，用家可以较正常电费高的价钱，把太阳能产生的电力售予电力公司，以支付系统的投资及发电成本，但也要一定时间作回本期。

「一分钱一分货。」廖明白，尽管更换节能炉组的成本，必定能在不久将来透过节省电费回本，但回本期因炉具而异。他以一般香港商场租约由3年至5年计算，假设炉具的寿命超过5年，但餐厅不获续租，即炉具尚未用尽其效能便要被销毁，促使小商户必定从成本的角度出发，「餐厅倒闭也不能把炉具带回家。」

有餐饮业人士相信节能炉具对业界有吸引力。

餐饮未来追求「智能」和「节能」

内地标准推出近5年，杜嘉扬坦言是「提早部署」，现时先做基本和标准化的产品，接下来要有大众关注，才有动力继续迈向环保的道路，「由无变有是一个艰辛的过程，要大家支持。」他又言，未来餐饮业会追求「智能」和「节能」两大方向，相信很多餐饮业对相关炉具有兴趣，「内地的标准很全面，直接应用于香港也绰绰有余。」

廖家龙也坦言，撇除成本必然想转用节能炉具，相关炉具有规范，在管理、安全和保养上有较大保障，「未来要看科技发展，效能所带来的回报要大于传统炉具……保障员工安全最重要。」他认为，推广节能炉具宜从教育和宣传入手，如有关部门可推出类似「星级有营食肆」等运动，「让餐厅营运者了解更多省电的炉具选择。」

小商户样样悭 成本是首要考量

有餐饮业人士称，营运者转用电炉的考量甚多，或转向以其他渠道节省营运成本。

韩食店「Ms. Hanna」总经理兼创办人廖家龙说，现时许多餐厅仍兼用电煤，成本占营业额约1.5%至2%，假设大型餐厅每月营业额为200万元，转用节能炉具可减省0.5%开支，即约1万元，「持之以恒可以节省不少金钱，在大型餐厅应用的效果相得益彰。」

炉具以外，廖家龙指，抽风机、空调和照明系统的运作时间较炉具长，能源效益同样重要。他举例，占地3000呎的店舖需要用到100至200个单位的灯组（即光管或灯泡），按用电量指标所指，转用发光二极管（LED）可以节省高达80%电费，但成本却是传统灯泡的两倍。

香港饮食业职工会联合会秘书长何仁清补充，尽管电炉具的技术越见精密、用电传播热度的表现理想，但中式镬等煤气炉具仍难以用电炉替代。他从餐厅老板的角度出发，宁愿更换其他炉具，至最后一刻才换电炒炉，「可以做到『焖、蒸、扣』，但要有镬气、抛镬，其他炉具有机会黏底。」

记者：仇凯瑭