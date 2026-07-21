书展2026︱一周吸引近百万人次入场 家长趁最后一日扫货 展商：补充练习十几廿本咁买

一连七日的书展今日（21日）踏入尾声，三大展览吸引99万人次入场，汇聚超过770家展商。连同「文化七月．悦读夏季」活动，今届书展场内场外共呈献超过600项精彩活动。有网上书店负责人指，学生练习最为畅销，称「不少家长十几廿本咁买」；亦有家长最后一日带女儿前来「寻宝」，趁书展寻觅系列小说，补购「童年回忆」。

泛华发行：导演著作甚受欢迎

星岛新闻集团旗下泛华发行代理有限公司总经理梁子文表示，今年公司维持一贯的折扣优惠，即1至2本8折，3本或以上75折。摊位陈列的1,200款本地流行文化读物中，有些导演著作尤其受欢迎，反映读者对展现个人风格的作品需求较大。

阅读须与其他娱乐形式竞争

面对社会阅读风气转变，梁子文观察到阅读须与其他娱乐形式竞争，「买书嘅钱，可以留到下个礼拜动漫节用，都可以北上去玩」。不过参展商亦有一些销售策略，如他们身为代理商，策略就和出版社不同，不会投放大量资源到一两本主打书籍，而是希望多展出不同书籍，每本书若能平均地卖出理想数量，加起来就是可观的销售额。

吁大会未来考虑减租

不过，梁子文指出，今年书展人流及生意均较去年逊色，目前生意也只是与去年持平。「今年同其他出版社交流过销情，目前无一间话唔跌」。他透露，参展的租金支出庞大，此外还有摊位的装潢及营运成本，建议大会未来考虑减租，减轻参展商负担。

香港贸发局副总裁古静敏表示，虽然开幕首数天连场大雨，但无阻广大市民及旅客对书展的热情，周六、日入场气氛特别热烈，书迷踊跃进场选购心头好，可见书展继续是深受市民喜爱的文化盛事。多场文化讲座备受追捧，其中名作家刘震云的讲座更座无虚席。今年首设的东盟文学节亦同受欢迎，东盟作家与各地书迷现场互动，充分体现香港作为中外文化艺术交流中心的重要角色。

她补充，适逢香港贸发局成立60周年，展会期间推出庆祝活动，香港贸发局主席马时亨于7月16日参与「湾仔社区共创艺术」工作坊，联同香港艺术家李美欣（Messy Desk）及逾百名中小学生以画笔描绘香港经济面貌，场面热闹，共同创作出一幅别具意义的作品，稍后将于10月2日至29日在湾仔柯布连道（东行）电车站展示给公众欣赏。

「烧味档」打卡位令港式食谱热卖

出版社经理梁先生指，书展首两日受天雨影响人流较少，但周末及昨日人流回升，目前生意额与往年持平。关于今年的销售策略，他表示店舖今年以香港美食为主题，摊位特设「烧味档」打卡位吸引客人，指今次贩卖的一本在家烹饪酒楼点心及烧味食谱销量大增；此外，一本由网上评论员撰写的足球书，趁世界杯热潮亦大卖。问及未来会否延续打卡位布置，他表示暂未有决定，不过今年「烧味档」回响不错，不少家长经过看到都会与小朋友介绍以前的生活，「都几好，有啲共鸣和回忆。」

练习本最畅销 家长十几廿本咁买

网上书店负责人潘小姐表示，今年最畅销的是超级状元编写一系列物理、化学及生物科练习，和一款文言文补充练习，后者书展第三日已断货，需加印应付需求。她指店舖没有为最后一天推出特别优惠，不过今年书展本身有推出「多买多平」的优惠，亦观察到有不少家长「十几廿本咁买」。她亦坦言整体人流及生意明显较去年弱，原因除了社会整体阅读实体书的风气减弱，也因三楼文具文创区吸走部分人流，减弱了一楼综合书刊楼层的吸引力。

杨小姐：重拾书本训练专注力

有市民专门等到书展最后一日入场，期望以优惠价格购入心头好。市民杨小姐表示，今日主要目标是购买雅思（IELTS）补充练习，亦可能会买些心理学书籍，预计花费1,000元左右。她称自己已多年没来书展，今年除了是购买应试练习外，也因为近期使用太多手机，希望重拾书本训练自己专注力。

市民最后一日前来「寻宝」

亦有家长与女儿同行前来「寻宝」，陈女士指女儿幼时曾有一套完整的《老鼠记者》系列小说，惟如今缺少当中数本，故趁书展补购，「都系童年回忆嚟嘅」。她续指，打算选购本地作家散文集等。

就读国际学校的Yanue表示偏爱英文奇幻及侦探小说，指自己看的书籍多是朋友推荐。妈妈刘太预计花费约两、三千元，指平日也会定期到书店选购书籍，并定期捐赠或转售藏书。

记者：周育莹

摄影：何健勇