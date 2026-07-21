善德基金会单车盛事启动 挑战120万公里迎回归30载 罗淑佩：推动单车专业普及 各界同心转化能量全城发亮

香港善德基金会举办「Ride to Shine Hong Kong善德永明耀香港」大型单车骑行盛事，活动定下累计骑行挑战120万公里目标，相当于围绕地球30圈。文体旅局局长罗淑佩出席启动礼时致辞指出，政府会推动单车运动迈向专业化和普及化，又希望更多机构及企业参与为香港体育注入动力。基金会主席蓝国庆于致辞时表示，希望大家同心同德，团结一致「转化能量，全城发亮」共同成就动力创举，迎接香港回归祖国30年。

罗淑佩：投放更多资源 推动单车专业普及

罗淑佩指，明年适逢香港回归祖国30周年的大日子，善德基金会和香港永明金融特意广邀全港市民、大湾区同胞，及访港旅客共同参与这个别开生面的单车活动，以接力方式一起完成相等于环绕地球30圈的里程目标，为香港迈向回归30周年率先送上祝福。

罗淑佩表示，香港人素来热爱踩单车，而单车运动在香港近年发展相当成熟，于体院中列入A级精英体育项目，近年香港单车好手在国内外赛事屡创佳绩，使得中国香港单车队在国际体坛地位不断提升。随著本港单车径网络日趋完善，加上健身中心提供单车机，这项有益心的运动早已融入了不少市民的日常生活当中。

罗淑佩表明，特区政府未来会继续投放更多资源，推动单车运动迈向专业化和普及化，延续这一股良好的发展势头。除了政府积极推动外，社会各界的关注和支持也是不可缺少。香港善德基金会和香港永明金融，一直以来都是本地体坛的坚实和重要伙伴，又特别提到善德基金会冠名赞助体院的杰出青少年运动员选举，嘉奖香港体坛的新星，希望未来有越来越多的机构和企业，为本港体育事业注入源源不绝的动力。

蓝国庆：广邀大湾区同胞参加 体现万众一心

善德基金会主席蓝国庆致辞指，是次活动口号为「转化能量、全城发亮，成就动力创举」，今日的主场地尖沙咀梳士巴利道花园现场设置了100架智能单车，由即日开始至8月15日，为期4星期让市民同各界参与，「一齐创造香港更美好嘅未来！」他指，非常欢迎访港旅客共同参与活动，令旅客享受香港旅游乐趣的同时，还可深入感受到香港推广环保、健康生活，及团结的文化。

同时，活动亦设置有十八区耐力接力赛、企业队及个人10公里计时赛。蓝国庆指出，首三名队伍将获邀请出席今年庆祝国庆活动。另外，还有Facebook 10公里挑战赛，邀请各界广邀家人朋友一同参加，全城一齐挑战动力创举。

蓝国庆提到，活动会安排流动单车参与平台走访香港十八区，亦都会去到深圳、珠海，及中山一带，广邀大湾区同胞参加，体现中港融合、万众一心。另外，他指香港机管局亦会同上海机管局举办比赛，共同支持动力创举。

他亦感谢罗淑佩，与全力推动合作方永明金融大力支持活动，共同成就创举。他提到，善德基金会一直以来举办各种青年人活动，如科技、法治、中华文化、体育等，透过不同范畴引领年青人成为具有爱国情怀，才德兼备的新世代人才。

童军总会动员逾千人参与壮举

启动礼上，罗淑佩偕蓝国庆与一众嘉宾，率领全场10队队伍，100架智能单车共同起步，并亲自试踩两三分钟。最终，罗淑佩约两分钟共骑行了1.588公里，蓝国庆亦累积了1.906公里里数，为壮举拉开序幕。

其中，香港童军总会五个地域各自派出250至300人参与活动，动员了过千人。助理香港总监(新界地域) 陈秋玉指，活动集齐社会不同界别，与市民一同，透过踩智能单车环绕地球30圈庆祝回归30周年，认为是相当有意义。

她指童军总会目标是累积4万零75公里，即围绕地球一圈，甚至可能突破目标。她自己也亲身下场踩了约三分钟，「其实踩落系会觉得累，不过我又觉得系一个好好锻炼自己身体嘅机会！」

少年警讯代表队于启动礼上，率先累积达100公里里数，成为「善德永明启动杯」冠军。队员Coolby接受《星岛》访问时表示，很荣幸可以代表少年警讯参加如此盛大的壮举，包括她刚才参加启动礼比赛时，感受到所有人一起为庆祝香港特别行政区成立30周年的澎湃及热情 。她提到，启动杯上少年警讯代表队上下团结，互相补位地完成比赛，「攞咗第一系觉得好开心嘅，但更开心系可以同其他队伍一齐完成呢个壮举，出一分力去支持呢个慈善活动。」

记者：赵克平