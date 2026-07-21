旺角救世军海泰长者之家爆产碳青霉烯酶肠道杆菌群组 9院友中招 最老102岁

衞生署衞生防护中心（中心）今日（21日）正调查一宗产碳青霉烯酶肠道杆菌带菌个案群组，事件涉及旺角救世军海泰长者之家9名年龄介76至102岁的院友，他们过去两个月因自身疾病入院筛查时被发现带菌，不排除在院舍内受感染。防护中心巡查发现该院舍自5月起因防护措施不妥当，导致细菌透过员工或环境传播。

衞生署衞生防护中心正调查一宗产碳青霉烯酶肠道杆菌带菌个案群组。

5月起已现爆疫苗头 不排除院内感染

衞生防护中心表示，近月接获医院管理局通知，旺角区救世军海泰长者之家同一楼层有九名院友，年龄介乎76至102岁，分别为6男3女，过去两个月内先后因自身疾病需要到公立医院留医。他们的入院筛查样本经化验后，证实带有产碳青霉烯酶肠道杆菌，不排除入院前在该院舍内受到感染。全部病人均属带菌者，没有出现产碳青霉烯酶肠道杆菌感染的相关病征，情况稳定。

中心接获医管局通知后，随即展开流行病学调查，并巡查涉事院舍。中心人员发现该院舍同一楼层自本年五月起陆续出现带菌者，而该院舍因未有妥善执行相关的传染病预防及控制措施，导致细菌于院舍内透过员工、被污染的环境或共用物品传播。

中心已提醒院舍必须按指引妥善进行护理程序、彻底清洁及消毒环境，确保员工和院友手部衞生，同时建议院舍集中安置带菌者在同一区域，确保院舍内有足够的洁手设施。

另外，中心会继续调查个案群组，在院舍进行筛查，以确定有否其他带菌者。中心亦会继续对该安老院进行医学监察。