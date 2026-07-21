旺角救世军海泰长者之家爆产碳青霉烯酶肠道杆菌群组 9院友中招 最老102岁
更新时间：20:04 2026-07-21 HKT
发布时间：20:04 2026-07-21 HKT
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衞生署衞生防护中心（中心）今日（21日）正调查一宗产碳青霉烯酶肠道杆菌带菌个案群组，事件涉及旺角救世军海泰长者之家9名年龄介76至102岁的院友，他们过去两个月因自身疾病入院筛查时被发现带菌，不排除在院舍内受感染。防护中心巡查发现该院舍自5月起因防护措施不妥当，导致细菌透过员工或环境传播。
5月起已现爆疫苗头 不排除院内感染
衞生防护中心表示，近月接获医院管理局通知，旺角区救世军海泰长者之家同一楼层有九名院友，年龄介乎76至102岁，分别为6男3女，过去两个月内先后因自身疾病需要到公立医院留医。他们的入院筛查样本经化验后，证实带有产碳青霉烯酶肠道杆菌，不排除入院前在该院舍内受到感染。全部病人均属带菌者，没有出现产碳青霉烯酶肠道杆菌感染的相关病征，情况稳定。
中心接获医管局通知后，随即展开流行病学调查，并巡查涉事院舍。中心人员发现该院舍同一楼层自本年五月起陆续出现带菌者，而该院舍因未有妥善执行相关的传染病预防及控制措施，导致细菌于院舍内透过员工、被污染的环境或共用物品传播。
中心已提醒院舍必须按指引妥善进行护理程序、彻底清洁及消毒环境，确保员工和院友手部衞生，同时建议院舍集中安置带菌者在同一区域，确保院舍内有足够的洁手设施。
另外，中心会继续调查个案群组，在院舍进行筛查，以确定有否其他带菌者。中心亦会继续对该安老院进行医学监察。
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