港人北海道自驾游5日两宗意外酿1死 业界料租车保费上涨 不排除强制买全保

日本是港人热门旅游地，近年不少人为了行程自由和方便，选择自驾游，惟日本的交通规则、驾驶习惯、路况，甚至軚盘方向都和香港不同，稍不留神就会出现意外。北海道最近便5日发生两宗涉及港人的自驾游交通意外，一名53岁香港女游客不幸身亡。有旅游业界人士提醒计划到日本自驾游的港人，租车时切勿悭钱，应购买「全保」求安心。被问到港人屡屡发生交通意外，租车费用会否上升，他就指车辆租金未必会针对港人而调整，但不排除保费上涨，甚至强制要求购买全保。

袁振宁：无论新老手都不建议自驾游

纵横游执行董事袁振宁表示，日本的交通法例及路牌汉字含意均与香港有所差异，加上北海道等地的山路及隧道较为狭窄，对头车距离近，若遇到雪地驾驶，危险性更会大幅增加。他坦言，现时日本集结了来自全球各地的旅客，各地驾驶习惯迥异，即便是经验丰富的老手，也难以预测其他司机的临场反应。因此，他呼吁港人无论是驾驶新手还是老手，都不要在日本自驾游。

他解释指，现时香港申领国际驾驶执照程序极为简便，缺乏严格筛查机制；同时日本当局及租车公司在交车时，亦无提供任何驾驶考核或路面安全教育，导致不少外地司机在未熟习当地路况的情况下便直接开车上路。

针对意外带来的后续影响，袁振宁预计未来的车辆租金未必会调整，但保险费用应会有所上调，甚至不排除日后租车公司会强制要求租客购买全保。

李耀培：或调低港人租车优先次序

中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培预计，日本租车公司未必会明言针对港人加价，但可能会因意外率较高而提高保险的垫底费，甚至在热门旅游日子将港人租车的优先次序排至较后。他建议计划自驾游的港人，应尽量安排具驾驶经验的朋友同行，协助留意导航及提醒路况，减轻司机负担。

李耀培又提醒司机，虽然日本与香港同为右軚，但不少港人在港较少开车，技术未算熟练。即使是经验丰富的司机，亦常因人生路不熟而分心观看GPS，容易对前方路况掉以轻心。他指出，香港车程多为短途，而日本点到点动辄需一至三个小时，极易造成疲劳驾驶。驾驶者出发前必须保持充足睡眠，长途车程中应预备清水、糖果或口香糖提神，并安排在途经的油站停车喝咖啡休息充电。旅客出发前应先上网熟读路线、了解中途休息站位置，并密切留意天气报告，防范潮湿大雾或落雪等需要特殊装备的天气状况。

禤国全：乘客纵容酒驾同属违法

东瀛游执行主席及董事禤国全则提醒市民，若在香港缺乏驾驶经验或处于「雪藏牌」状态，切勿在日本尝试自驾，以免因路面经验不足及不熟悉新车系统而引发高风险意外。他强调，旅客在日本自驾必须持有有效国际驾驶执照，切勿让未登记或无牌的朋友轮流驾驶，否则一旦发生意外，保险将告失效。

驾驶态度方面，禤国全呼吁司机必须保持充足精神，严禁超速及跟车太贴，并严格遵守当地交通规则。他指出，日本对酒驾采取「零容忍」态度，若乘客任由司机酒后驾驶，在当地法例下同样需要承担教唆的刑事责任。

此外，他建议租车时切勿悭钱，应购买全保以求安心，并建议缺乏雪地驾驶经验的港人，冬季切勿前往北海道等积雪地区自驾。

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