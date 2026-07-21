每年少收9000万水费 申诉专员主动调查水务署 审研无人承接水费帐户监察与跟进

申诉专员陈积志今日（21日）宣布展开主动调查行动，审研水务署对水费帐户结束后无人承接个案的监察与跟进。他指，香港每年未经授权用水逾2,000万立方米，涉及少收逾9,000万元水费；现有机制在截水及执法方面存有延误及欠积极等不足，未能有效打击怀疑非法取水行为。

香港每年涉逾2000万立方米未授权用水

食水资源十分珍贵，但往往因为种种原因，包括供水管道老化引致水管爆裂或渗漏，导致大量食水流失，不仅造成浪费，更导致暂停供水，对民生影响甚大。陈积志表示一向高度关注相关课题，过往亦曾多次就供水议题进行主动调查行动，促进部门改善，切实保障宝贵公共资源，回应社会期望。

陈积志指出，导致食水流失的原因亦包括未经授权用水。根据水务署的估算，香港每年未经授权用水量超过2,000万立方米，相当于超过8,000个标准泳池的水容量，涉及少收的水费超过9,000万元。未经授权用水除了指一般非法取水行为（俗称偷水），亦包括在无人承接供水帐户期间的用水。

帐户无人承接数年仍持续用水

陈积志指，水务署向注册用户供水，并按户按时收取水费。当水务署收到原有注册用户通知而结束水费帐户后，会发信到有关处所，邀请新用户承接帐户。若指定限期内没有新用户提出申请，水务署便会安排截断供水。在无人承接水费帐户而水务署尚未截水期间，假如有人取用处所的供水，便有可能构成《水务设施条例》所指的非法取水行为，可被检控。

陈积志表示，公署早前在调查申诉个案时，发现水务署缺乏机制监察水费帐户结束后无人承接帐户的用水情况，因而未能及早发现及跟进怀疑非法取水行为。公署留意到，虽然水务署其后已增设监察机制，但跟进该类个案时仍有其他不足，包括延误、截水行动欠积极、鲜有从非法取水角度进行调查及检控等。其中，有帐户在长达数年无人承接的情况下持续录得用水，水务署却未适时截水或执法，反映现行机制未能有效识别及处理异常情况，成效并不理想。

不少个案未获水务署正视

陈积志表示，公署初步发现不少相关个案可能未获水务署正视和适切处理，显示现行监察及跟进机制有改善空间。因此决定展开这项主动调查行动，详细审研水务署的相关程序及指引是否合适及足够，并透过个案分析检视有关程序的实际执行情况，以及监察机制的成效等，并在有需要时提出适切的改善建议。公署极之重视民之所忧、民之所盼，透过主动调查行动持续推动政府部门提升服务质素并改善民生。食水是生活基本所需，其供应及管理应妥善执行，公署会继续密切留意食水相关事宜，如有需要会进行详细审研，保障公共资源及排解民生忧困。