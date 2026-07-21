本港6月通胀2% 水电燃按年升9.2%最显著

政府统计处今日（21日）公布，本港2026年6月份整体消费物价按年上升2.0%，与5月份升幅相同；剔除政府一次性纾困措施影响后，基本通胀率维持在1.9%，与5月份持平。在各类消费组成项目中，电力、燃气及水按年上升9.2%最为显著，交通及杂项服务亦录得逾5%升幅；而耐用物品及基本食品价格则有所下跌。

6月基本通胀率维持1.9%

在经季节性调整的数据方面，截至2026年6月止的三个月，综合消费物价指数的平均每月升幅为0.1%，与截至5月止的三个月的相应升幅相同。剔除所有政府一次性纾困措施的影响，相应的升幅则分别为0.2%及0.3%。

电力、燃气及水升幅最大

在各类综合消费物价指数组成项目中，电力、燃气及水上升9.2%、交通上升5.3%、杂项服务上升5.2%、杂项物品上升2.3%。

另一方面，部分类别则录得按年跌幅，耐用物品下跌1.1%、基本食品下跌0.5%。

政府发言人表示，六月基本综合消费物价指数按年上升1.9%，与上月相同。燃料相关项目的价格升幅持续加快，但其他主要组成项目的价格压力相对温和，抵销了部分升幅。

展望将来，由于早前国际油价急升的传导效应继续，消费物价通胀在未来数月预料将有所上升。国际油价近期自高位回落，或可带来一定程度的纾缓，然而，近期中东紧张局势再度升温，其发展仍须密切关注。同时，其他范畴的价格压力大致维持受控，应有助整体通胀保持温和。