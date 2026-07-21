前剑击港将招文韬认处理1060万电骗赃款 官斥贪图金钱报酬 加刑囚41个月2星期

去年非礼罪成被判监的前剑击运动员招文韬，再被揭于2021年使用5个银行户口接收电话骗案的犯罪得益，涉款共约1,060万元。招文韬今在区域法院承认5项洗黑钱罪，暂委法官余俊翔判刑时斥，被告在借出户口时已怀疑是骗徒用作洗黑钱，惟仍贪图金钱报酬，无视显而易见的违法风险，属自私、轻率及罔顾法纪，其中更显示被告曾收取约4800元，余官接纳控方加刑申请，判处被告监禁41个月2星期。

户口有4千多元显示有获取得益

26岁被告招文韬，承认于2021年8月4日至8月27日，连同其他身份不详的人，在香港知道或有合理理由相信5笔分别存于汇立银行、天星银行、MOX银行、蚂蚁银行及理慧银行共约1060万元的款项，全部或部分为从可公诉罪行的得益而仍处理该些财产；余下一项洗黑钱罪则获存档法庭，指他于同年7月30日至7月31日，在香港的众安银行洗黑钱约38万元。

控方透露，被告在城市大学毕业，及后任职剑击教练，去年5月就其他案件在荔枝角收押所服刑完毕。辩方求情指，被告在认罪协商下承认控罪，亦不反对加刑，望法庭念洗黑钱罪行在今年有下跌的趋势而轻判。余官关注，辩方在书面求情指「没有获得任何报酬」，惟被告亲撰求情信指，因经济原因开立涉案户口，亦有约4千多元在被告的户口中，难以接纳被告在本案没有获取得益。

官指被告贪图报酬无视违法风险

余官引述求情指，被告在2015年至2024年间是香港剑击队队员，获得卓越成就，及后任兼职剑击教练，月入约4千元。被告案发时没有刑事定罪纪录，去年因非礼案被定罪。求情另指，被告在Telegram上看见赚快钱的广告后，致电向对方询问，对方表示只需提供银行帐户让公司做生意，并会向被告支付生意金额的1%作报酬，尽管被告感到怀疑，惟因想赚快钱而提供户口。辩方另指，本案不涉及国际元素，被告仅借出银行户口，并非主谋及不知电骗行为。

余官判刑时斥，已知的两名事主因电骗失款约820万元，当中经被告帐户清洗的黑钱约210万元，被告的行为对社会造成深远祸害，若非被告提供户口协助清洗黑钱，骗徒不可能顺利收取赃款。再加上，被告开立5个银行户口，起初已对事件抱有怀疑，惟被告仍贪图金钱报酬，无视显而易见的违法风险，属自私、轻率及罔顾法纪，更显示被告收取约4800元报酬，接纳控方加刑申请，终判处被告监禁41个月2星期。

承认将涉案银行户口借出予不知名人士

案情指，有骗徒假扮内地官员分别向两名事主索款，声称事主参与诈骗活动及清洗黑钱。事主遂按骗徒的指示，将储蓄存入银行帐户，并向骗徒提供流动保安编码，随后骗徒从事主的银行帐户转出资金，事主发现受骗后向警方报案，事主共被骗去约822万元。经警方调查后发现，事主的款项流入被告的不同银行帐户，部份金额更在即日转帐至其他不知名人士。

另外，警方发现被告的不同银行帐户内，除了两名被告的汇款外，亦有其他不知名的大额汇款，涉款约1100万元。惟被告在案发时段，没有提交报税表或缴税，被告虽于2021年4月至2022年3月在体院任运动员，惟只获发共约5.6万元薪金。被告承认将涉案银行户口借给不知名人士。

案件编号：DCCC12/2025

法庭记者：黄巧儿