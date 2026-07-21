1亿六合彩︱暑期金多宝今晚搅珠 一注独中即擸1亿 截至7时半投注额逾2亿
更新时间：19:17 2026-07-21 HKT
发布时间：15:29 2026-07-21 HKT
发布时间：15:29 2026-07-21 HKT
发达机会又到！六合彩暑期金多宝搅珠将于今晚（21日）举行，马会特设7,500万元金多宝，若以10港元一注独中，估计头奖基金为1亿元，刷新暑期金多宝头奖纪录。截至晚上7时30分，投注额超2亿元。
暑期金多宝「幸运号码」
马会数据显示，近8期暑期金多宝都有幸运儿中头奖，而搅出次数最多的号码分别是「10」及「36」号，均被搅出过4次，亦有4个号码被搅出了3次：
|近8次暑期金多宝「幸运号码」（包括特别号码）
|搅出次数
|10、36
|各4次
|1、6、25、32
|各3次
2026年金多宝「幸运号码」
2026年暂时举行了6次金多宝，当中，「2」、「20」及「28」都开出过3次，次数最多，即睇6次金多宝搅出号码：
|搅珠日期
|金多宝
|搅出号码（特别号码）
|18/06/2026
|端午金多宝
|6, 20, 26, 31, 34, 47, (24)
|02/05/2026
|六合彩50周年金多宝
|2, 3, 8, 28, 30, 48, (9)
|04/04/2026
|复活节金多宝
|20, 28, 32, 35, 40, 45, (43)
|17/03/2026
|幸运二金多宝
|16, 18, 22, 28, 45, 49, (13)
|21/02/2026
|马年新春金多宝
|2, 18, 34, 35, 37, 49, (33)
|03/01/2026
|新年金多宝
|2, 10, 13, 16, 20, 21, (14)
近50期搅出最多次号号码
|号码
|搅出次数
|28
|13
|7、20、34
|11
|16、26、27、40、44、47
|10
截止售票时间为今晚（21日）9时15分。搅珠将于同日晚上9时30分举行，无线TVB Plus（82台）将直播搅珠过程。
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