香港麦当劳助餐厅经理圆梦睇世界杯 全费资助首次赴纽约观赏决赛

麦当劳公司指，作为今届FIFA世界杯2026™全球官方赞助商，麦当劳除了麦麦撑球迷，为顾客推出期间限定主题美食外，亦同步打造员工专属独家梦幻福利，全费资助员工到纽约观看世界杯决赛，麦麦支持员工成就梦想，贯彻「以人为本」的理念，成为最佳雇主。

香港麦当劳行政总裁黎韦诗表示：「香港麦当劳一直透过完善的人才发展体系、多元化的学习机会，以及与别不同的员工体验，实践『机会尽在麦当劳』的承诺。今次能够成为参与麦当劳全球世界杯员工体验活动的市场之一，并安排杰出前线同事前往纽约亲身见证世界杯决赛，不仅是一项奖励，更是对卓越人才的最高肯定。我们深信有开心的员工，才有开心的顾客。日后我们将持续为业界培训人才，打造『世一员工体验』，将快乐传递给顾客。」

香港麦当劳成国际市场代表之一 成就世一员工体验

早在世界杯举行前夕，麦当劳全球举办世界杯员工体验活动，以一票难求的世界杯决赛门票回馈表现卓越的员工，邀请全球不同市场参加。在多轮严格遴选中，香港市场由餐厅经理兼盘存系统专家Connor 脱颖而出，有幸亲身到世界杯决赛现场见证大力神杯花落谁家，实现足球梦，感受炽热气氛。首次到访美国的Connor，除了以观众身份参与世界杯决赛，亦把握机会游览纽约，增广见闻，也与其他市场的麦当劳同事彼此交流学习。麦当劳为员工贴心安排四日三夜行程，由交通、住宿到景点均由公司一手包办，费用全免，在麦当劳上班，也可以参与千载难逢国际盛事。

一圆世界杯梦 由兼职员工到系统专家 开创无限可能

从小喜爱看足球赛的Connor，非常珍惜这个难能可贵的机会。自18岁加入麦当劳成为兼职员工直至大学毕业，大学修读电影的Connor本想毕业后投身电影行业，却因疫情而打消念头。后来经上司及同事鼓励，于2021年决定全职加入麦当劳成为Management Trainee，2022年晋升经理，2024年4月通过遴选成为盘存系统专家，负责协助多间餐厅的产品盘存管理工作，备受上司赏识和重用。成为全职员工的四年间，个性内向的Connor亦慢慢蜕变，在公司提供的培训和发展机会下发掘潜能，逐渐建立自信，开创属于自己的事业道路。

对于今次可以一圆世界杯梦，他引用当年评述员对其偶像、足球名宿谢拉特的形容词：「感谢麦当劳让我梦想成真！这次的员工体验绝对是史无前例、超乎想像！『神奇、顶级、超卓』是我对这趟旅程的最大感受！除了让我有机会亲身体验这个四年一度的盛事，见证西班牙捧杯的历史时刻，我在旅程中亦有和来自世界各地的麦当劳员工互相交流，感受公司的庞大规模与品牌力量，感到非常荣幸。」

早前香港麦当劳亦为麦当劳 App 用户送上独家福利，为一位顾客送上一票难求的世界杯决赛门票2张及纽约市来回机票连三晚酒店双人住宿。

新世代餐厅人员架构革新 系统专家各司其职

香港麦当劳自两年前开始推行营运转型计划Project NEXT（New Employee Experience Transformation），透过成立全新餐厅「系统专家」团队革新人员架构，让餐厅之间能更有效共享资源，同时提升运作效率，令前线员工更专注服务，并进一步提升员工体验与幸福感。在全新架构下，香港麦当劳集中培训系统专家，招募表现优秀的前线经理成为团队成员，专人专责管理每个营运区的不同范畴，培养独当一面的餐厅管理专才。以往餐厅经理只会在同一间餐厅服务，系统专家的设立，让经理有机会以更宏观的方式同时管理营运区内数间餐厅的各个营运范畴，为晋升餐厅总经理做好准备。

麦当劳App用户专属福利 亲临世界杯现场免费观看决赛

除了麦当劳员工外，早前香港麦当劳亦同步为麦当劳App用户送上独家福利，在麦当劳App「FIFA世界杯2026™麦麦劲抽」活动中，抽出一位幸运顾客，送上一票难求的世界杯决赛门票2张及纽约市来回机票连三晚酒店双人住宿，在餐饮服务以外麦麦为顾客打造更多元化的体验，让顾客充分感受到香港麦当劳的快乐品牌精神。