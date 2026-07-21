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输入外劳︱根记清洁服务有限公司涉虚报本地员工数目 禁申请外劳一年

社会
更新时间：13:34 2026-07-21 HKT
发布时间：13:34 2026-07-21 HKT

劳工处今日（21日）宣布，对「根记清洁服务有限公司」实施行政制裁。该公司因违反「补充劳工优化计划」规定，其已提交的输入劳工申请遭当局即时中止，劳工处同时由即日起计算，拒绝处理该公司随后一年内在优化计划下提交的任何新申请。

涉提供失实资料聘清洁员及司机

劳工处指出，当局经详细调查后确定，「根记清洁服务有限公司」早前在申请输入清洁员、车辆驾驶员及跟车员期间，向劳工处提供了失实的本地雇员数目资料。由于有关行为明确违反了「补充劳工优化计划」的规定，当局遂决定对该公司施加行政制裁。

劳工处发言人强调，所有透过优化计划申请输入劳工的雇主，均必须严格遵守计划的各项规定，当中的核心原则是必须优先聘用合适的本地劳工。资料图片
劳工处发言人强调，所有透过优化计划申请输入劳工的雇主，均必须严格遵守计划的各项规定，当中的核心原则是必须优先聘用合适的本地劳工。资料图片

劳工处重申须优先聘用本地劳工

针对今次违规事件，劳工处发言人强调，所有透过优化计划申请输入劳工的雇主，均必须严格遵守计划的各项规定，当中的核心原则是必须优先聘用合适的本地劳工。

发言人重申，优化计划已清晰订明相关罚则，若雇主被发现违反劳工或入境法例、优化计划条款，或是标准雇佣合约的规定，劳工处定会果断作出行政制裁。相关的惩处措施除了包括中止雇主已提交的申请外，当局亦有权撤销雇主早前已获得的输入劳工批准，以及拒绝处理涉事雇主随后提交的任何申请，呼吁雇主切勿违规。

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