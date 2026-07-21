43岁伯父强奸12岁智障姪女 认5罪判囚11年

43岁无业男子3年前多次在家性侵当时12岁轻度智障姪女，包括强迫性交、肛交及口交，姪女向寄养家长揭发事件。他上月承认强奸、非礼、肛交等5罪，高等法院法官张慧玲判刑时指，被告的17岁儿子亦是轻度智障人士，不明白为何他仍会选择性侵轻度智障姪女，去满足一己性欲。张官考虑被告与姪女有血缘关系，他将轻度智障姪女视作性玩物，性侵姪女涉违反诚信，综合5罪后判囚11年。

法官张慧玲判刑时指，被告现时单身，育有一名17岁轻度智障儿子，与父亲及现任女友关系尚算融洽。被告性欲强盛，以血亲之名违反诚信，选择与轻度智障姪女性交肛交，把姪女视作性玩物。被告未曾射精，无导致姪女无怀孕或被传染性病，但已罹患创伤后遗症。张官指被告的17岁儿子亦是轻度智障人士，不明白为何他仍会选择性侵轻度智障姪女，以满足一己性欲。张官综合考虑被告认罪、5罪案情及严重性后，判囚11年。

被告Y.C.L.曾任职厨房助理及送货员，昔日曾因盗窃罪被判入狱4个月但缓刑处理。他承认强奸、向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵行为、与21岁以下女童作出肛交及2项猥亵侵犯共5罪。其承认案情指，本案事发于2023年7月至8月，案发时40岁的被告是X父亲的兄长，X当时年约12岁，患有轻度智障，智商为60，属于精神上无行为能力人士。

X案发时与寄养家长同住，周末获准休假回家居住，X当时到被告的村屋游玩，X在床上玩手机时遭被告隔衣摸下体及掐乳头，其后变本加厉，从X的短裤裤脚将阳具插入X的阴道并抽插。X表明痛楚要求被告停手，被告则要求X为他口交，直接把阳具插入X口中并抽插了约3分钟，X感到不适并想呕吐。

被告另一个周末趁X在他家看电视时，拉开X的短裤将阳具插入X的肛门约15分钟，X期间因肛门疼痛且感到不适而尖叫，被告则一手摀住X的嘴，一手隔衣摸X胸部。X在另一个周末到爷爷家居住，被告要求X坐在他的大腿上，他遂双手伸进X的胸围内放肆摸胸，再伸手入X内裤摸X私处。X在2023年9月15日向寄养家长透露上述事件，寄养家长联络社工，社工报警处理。

被告在2023年9月26日被捕，他在口头警诫下承认曾强奸X并与X进行肛交，亦承认曾触摸X的胸部并要求X为他口交。他另在录影会面中供称，X被他性侵时没有时间作出回应，他不清楚X是否想与他发生性关系，他指自己没有射精，也没有使用安全套。

案件编号：HCCC389/2025

法庭记者：刘晓曦

