准风暴「红霞」即将形成？天文台料本周后期入南海北部 周日离岸高地最高7级风 AI最新路径集体「北调」

天文台今日（21日）表示，预料一个低压区会在未来一两日于菲律宾以东海域逐渐发展为热带气旋，并于本周后期进入南海北部，周末期间大致移向广东沿岸一带，但其强度和登陆位置存在变数，而该区风势颇大，有狂风骤雨及雷暴，海有涌浪。根据2025年起生效的西北太平洋及南海热带气旋名字，由于对上的第11号台风命名为「海神」，故若上述热带气旋升格为热带风暴，则会按名单命名为「红霞」。

打风︱欧洲超级电脑及AI料低压区7.26威胁本港

天文台「地球天气」页面的AI模型预测，各大模型分歧较大。「欧中AIFS」预计该低压区路径直指本港，会在周日（26日）最接近香港；「风乌」、「盘古」及「伏羲」的预测则改为向北移，或于周六（25日）在厦门、福州之间登陆。而传统超级电脑「欧洲中期预报中心」亦与「欧中AIFS」吻合，料将在周日威胁本港。

须注意的是虽然各大模式对该潜在风暴的路径仍有分歧，但比较统一的一点，是多个模型所预测的路径，都比昨日的预报，稍为往北调整。

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不论风暴最终强度 大机会带多较多雨量

目前各大AI模型对潜在风暴的路径仍有分歧，部分模式预计其会在香港东面登陆，如属「东登」对港影响会较小。不过香港气象学会发言人梁荣武今早在电台节目警告勿掉以轻心，因为该潜在风暴的雨带仍然会影响香港，不论最终强度如何，都会为香港带来较多雨量。

周六稍后至周日天气不稳定

天文台指，随着广阔低压槽减弱及副热带高压脊逐步覆盖广东沿岸，未来两三日该区骤雨逐渐减少，渐转天晴酷热。受偏南气流影响，下周初华南沿岸天气仍然不稳定。

本港地区下午及今晚天气预测大致多云，有几阵骤雨。初时部分地区雨势较大及有狂风雷暴。吹和缓南至西南风。展望明日部分时间有阳光，有几阵骤雨。随后一两日渐转天晴酷热。星期六稍后至星期日天气不稳定，有骤雨及狂风雷暴，海有涌浪。

九天天气预测。天文台网站截图