世界杯︱餐饮业生意额增6% 梁熙：宣传效果大于实际利润 料全年旅客回复疫前水平

美加墨世界杯决赛曲终人散，最终由西班牙击败阿根廷夺得冠军。外界一直关注本届赛事于凌晨或清晨时分举行，会否对本港餐饮业界生意带来帮助。香港餐饮旅业协会主席梁熙今日（21日）在电台节目表示，有参与转播的餐厅及酒吧生意录得约6%的增长，符合业界预期。不过他坦言，由于转播及通宵人力成本高昂，业界举办相关活动的宣传效果其实远大于实际利润。

包场睇波应对北上热潮

面对市民北上观赛热潮，梁熙坦言内地在人力、租金及转播权上均具成本优势。为留住港人消费，他指出，本地酒吧可主攻气氛营造，与球会合作举办球迷包场活动，打造专属国家队的呐喊气氛，这是内地较少提供的体验。另外针对凌晨赛事缺乏自来客的风险，他表示业界可提早与商会接洽包场，确保有生意以抵销时差问题。

梁熙透露，酒店业推出订房优惠亦见成效，早前内地受台风及雨灾影响，部分高铁及航班停驶，导致不少旅客取消订房。然而，部分港人为免深夜睇波打扰家人及小孩作息，选择租住酒店，成功填补了旅客流失的空缺。

通宵营业志在宣传

虽然世界杯带动部分食肆生意，但梁熙指营业额难以覆盖成本，因转播权费用及通宵营业的人力成本，远高于6%的额外收入。他表示业界普遍将转播赛事视作难得的宣传机会，例如有茶楼因转播而获得极大宣传效果，整体而言宣传效益远大于纯粹的生意利润。

另外，旅发局及机管局先后发表2026年上半年接待数字，两者按年均有双位数字升幅，梁熙认为下半年有暑假及圣诞假期等传统旅游旺季，访港旅客会比上半年多，若能保持升势，全年旅客有望早日回到疫情前的水平，即2019年的5591万人次。

他提到，机场二号客运大楼启用，有望吸引更多新兴及新式航空公司进驻，航线网络更趋多元，旅客来源更广泛，这不仅提升香港的吸引力，也为餐饮业注入新动能。此外，皇岗口岸即将启用，过关时间由30分钟大幅缩短至5分钟，大幅提升通关效率，将成为便捷通关的模范点。加上新口岸的设计通关流量将提升至每日20万人次，有容量接接更多旅客。