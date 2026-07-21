何伯认以折刀刺伤何太 何伯再因病缺席 官斥：典型因爱成恨判囚2个月

「何伯」何煊及何太叶秀定婚后关系转差，何太去年5月欲离开同居单位时，遭何伯从后用折刀袭击，何伯被捕后称「因为佢（何太）要离婚改嫁走佬，所以我激气就攞刀插佢」。何伯早前承认有意图而伤人罪，法官陈广池今（21日）早上在区域法院判处何伯监禁2个月。

陈官甫开庭透露，法庭昨接获两封信件，提及何伯因病未能出席聆讯，惟法庭原订于今日判刑。陈官认为，上次法庭押后至今日判刑实属「有个乐观嘅睇法，何生会出院处理，但事实就唔系啦」。控方建议，押后较长的时间后再判刑。陈官直言，「何生一直还柙紧，最好紧系可以身心健康咁出院，但万一有咩发生咗…」，更认为「对社会、对法庭、对被告有个明确啲嘅了断」较佳，遂决定在何伯缺席聆讯下作判刑。

显示有备施袭 认罪是明智之举

陈官判刑时指，现年79岁的被告何煊在内地出生，及后于1963年来港定居，前妻于2016年去世，何伯于2024年与何太叶秀定结婚。陈官引述何太的医疗报告指，其头部及手部均有创伤，惟陈官相信何太没有永久性创伤，是可幸的事情。陈官续指，何伯案发时手持折刀，刀锋不长，约4至5公分，从住所步向电梯大堂从后袭击何太，显示何伯并非突然从地下取起折刀，而是有备而施袭，及后二人纠缠后双双倒地。

陈官直言，案发时可见何伯在案发时的怒气及非理性，实属因爱成恨，惟庆幸何伯没有大力施袭，及没有用厨房菜刀，否则后果不堪设想。陈官另指，何伯认罪是明智之举，控方证据确凿，何伯亦当场被捕，难以狡辩。陈官认为，这是典型的伤人案，惟何伯及何太在2024年因电视镁光灯下的爆光，成为城中茶余饭后的花边新闻，因二人的纠纷成为城中热话，直到何太案发时要离开香港而酿成悲剧，何太受伤之余亦要面对检控，何伯亦身陷囹圄，因伤人而锒铛入狱。

何太去年5月欲离开同居单位时，遭何伯从后用折刀袭击受伤。资料图片

何伯何太昔日曾大骚恩爱。资料图片

何伯何太之恋曾是城中热话。资料图片

何伯求情指已深感后悔 承诺不会再犯

陈官引述何伯求情信指，何伯明白自己冲动行事及个人情绪管理不善，已深感后悔，会与社工合作接受辅导，重身做人。何伯另透露，案发时因日积月累的压力爆发，而作出冲动的作为袭击何太，自己亦因此受伤，在鬼门关走了一转，其骨折的手指康复进度不理想，亦要面对传媒及社会大众的指责及指指点点，因而感到不少压力，承诺不会再犯，现已知错，往后只想平淡地生活下去。

陈官引述心理报告指，何伯是勤奋顾家的人，退休前兼任多份工作养活5名孩子，直到前妻去世后感到无比的孤寂，失去前妻后难以适应生活，及后何太的出现令何伯感到无比的温暖及爱意，惟遭孩子及社会的强烈反对，感受到社会压力及羞辱，声誉受损，令何伯在情感上极度脆弱，促使何伯对何太的依赖。惟及后何伯怀疑何太出轨，感到被背叛及不安，何太更扬言要离开何伯时，何伯难以接受，何伯没有意图伤害何太，只是单纯想何太留下而不离开，再犯暴力事件的机会较低。

官劝谕何伯收心养性重投社会

心理报告续透露，何伯的社会孤立感及抑郁的情绪深重，现已感到后悔，重犯机会属中等至低，案发时只是一时冲动，建议接受精神科及心理专业的治疗，得到社会及家人的扶持及关顾能加快其康复。陈官明言，这是因爱成恨的伤人案件，何伯年纪老迈，却不懂自制，伤害曾经爱恋过的妻子，惟考虑何太没有永久性伤害、何伯的身体状况等，终判处何伯监禁2个月。陈官判刑后劝谕，望被告能信守承诺、收心养性及身体健康，尽快获释后重投社会。

案情指，何太欲离开同居单位，返回内地家乡，她在电梯大堂遭何伯从后用折刀袭击，她随即转身及抓着何伯持刀的手，2人纠缠期间双双倒地，何太继而用手捏何伯的颈，何伯尝试戳何太的眼和鼻，而何太则咬何伯的手。何太当时曾大叫救命，其儿子后来走出单位及夺走何伯手中的折刀。

同层男住户听到争吵声，看到何太跪在何伯身上以双手掐住何伯颈项，他随即通知大厦保安。女保安到场时见何伯躺在地上，何太及其子则坐旁边地上，现场满地血迹，女保安报警。警方到场后为何太止血，何伯在警诫下称「因为佢（何太）要离婚改嫁走佬，所以我激气就攞刀插佢」。何伯和何太均被送院治疗，何太后枕部有两处2厘米裂伤，及左手有一处2厘米裂伤，她接受治疗后同日出院。

现年79岁的被告何煊，承认于2025年5月30日在屯门欣宝路10号菁田邨菁信楼25楼电梯大堂，意图使叶秀定身体受严重伤害而非法及恶意伤害她。

案件编号：DCCC 1513/2025

法庭记者：黄巧儿