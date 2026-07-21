巴士上层伸手摸前座女学生胸部 六旬汉承认非礼罪 还柙8月判刑

65岁五金销售员在巴士上层从后伸手非礼前座女学生，过程被途人拍下，影片在网上疯传。警方其后在港珠澳大桥口岸拘捕涉案六旬汉，他今（21日）于西九龙裁判法院承认猥亵侵犯罪。庭上透露，他过去有3次非礼案底。主任裁判官苏文隆押后案件至8月4日判刑，以待索取背景及心理报告，期间被告须还柙。

被告胡耀成，承认于2026年6月5日在旺角旺角道近西洋菜南街交界的九龙巴士上层猥亵侵犯另一人，即女子X。被告今身穿浅灰色上衣，戴眼镜出庭应讯。

案情指，当日途人看到被告登上巴士后，在巴士上层从后伸手非礼前座女学生X的胸部、背部及腋下等。途人用手机拍下过程及上载到网上社交媒体。X当时非常害怕，她回家后获警方接触，她透露案发时感觉到有不明人士摸她的腋下数秒。

过去曾有3次非礼案底

警方翻查闭路电视及确认被告身份后，在港珠澳大桥管制站拘捕被告，而被告当时正从澳门返港，他承认犯案。

庭上透露，被告过去有3次非礼案底。当值律师为被告求情时，指被告已婚，虽然因工作缘故并非同住，但他与太太关系良好。被告当日因工作缘故，从旺角前往蓝田，他并非有预谋犯案，而被告因本案已失去工作，考虑到其年纪，日后也再难寻得新工作。

案件编号：WKCC 2663/2026

法庭记者：王仁昌

