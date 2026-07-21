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DSE放榜2026︱内地大学升学资助计划即日起至9.21接受申请 最高可获$1.9万资助额

社会
更新时间：11:50 2026-07-21 HKT
发布时间：11:50 2026-07-21 HKT

教育局宣布，2026/27学年内地大学升学资助计划今日（21日）起至9月21日接受合资格香港学生申请。教育局发言人表示，资助计划将惠及在217所指定中国内地院校修读学士学位课程的香港学生，包括于2026/27学年参与内地高校招收香港中学文凭考试学生计划的165所院校。

北大清华等距离逾千公里类别 最高可获$1.9万资助

资助计划的资助金额会按院校所在地区与香港的距离分为以下三个类别发放给合资格的学生：

资助类型 审查类别 类别 I (少于450公里) 类别 II (450公里与1000公里之间) 类别 III (超过1000公里)
经入息审查 全额 港币 17,700元 港币 18,400元 港币 19,400元
  半额 港币 8,900元 港币 9,200元 港币 9,700元
免入息审查 - 港币 5,900元 港币 6,200元 港币 6,500元
合资格学生可申领资助计划下的「经入息审查资助」或「免入息审查资助」。
合资格学生可申领资助计划下的「经入息审查资助」或「免入息审查资助」。

合资格学生须于9.21前递交申请

合资格学生可申领资助计划下的「经入息审查资助」或「免入息审查资助」，前者只提供予通过入息审查的学生。资助计划下的资助款项会按年发放，资助年期为有关学生于指定中国内地院校就讀的学士学位课程的正常修业期。合资格申请人只可在同一学年内，接受「经入息审查资助」或「免入息审查资助」二者其一。计划不设名额上限。资助计划预期可惠及绝大多数到中国内地修读学士学位课程而有不同经济需要的香港学生。

有关资助计划的详情已上载至教育局网页（www.edb.gov.hk/musss），符合申请资格的学生须于9月21日或之前，透过内地大学升学资助计划网上申请平台（musss.edb.gov.hk）递交申请，或把填妥的申请表格以邮寄方式递交教育局。教育局预计会于2027年第一季起分阶段通知申请人其申请结果。

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