16岁男生认女厕偷窥判入劳教中心  官循循善诱：「想你知道点学好」

16岁男学生去年在黄大仙某中学女厕内偷窥女同学，遭女同学当场揭发。男学生早前承认窥淫罪，裁判官曾宗尧今（21日）早上在九龙城裁判法院判刑前，循循善诱道「想你知道点学好，想你点样唔再出事⋯⋯走歪咗好难走返转头，规规矩矩系好紧要㗎，读书成绩唔好唔等于一条死路，总会揾到条啱自己嘅路去走」，「呢两个星期同之后几个月，你要畀自己一世嘅教训，之后要乖乖地喇⋯⋯你系可以做得好㗎」，终判被告入劳教中心。

辩方呈上多封求情信

辩方交代报告指被告C K N 适合进入更生中心、劳教中心及教导所，求情指本案对被告当头棒喝，令母亲奔波担心，令被告深切反省，极具悔意。辩方呈上多封求情信，其中1封由被告亲自撰写，当中向事主致歉，姨妈等亦指会陪同被告接受心理辅导，助其重返正途。

曾官判刑前温柔地问被告「好难挨系咪呢几星期？」曾官循循善诱指犯法后不止被告独自面对，亦会牵连家人等，「想你知道点学好，想你点样唔再出事」。曾官提到被告此前已经因同类事件接受警司警诫，有其他人反复因为同一类型事件定罪判囚，部份或属疾病需要处理。

官劝勉切记勿重蹈覆辙

曾官劝勉被告切记勿重蹈覆辙，「走歪咗好难走返转头，规规矩矩系好紧要㗎，读书成绩唔好唔等于一条死路，总会揾到条啱自己嘅路去走，你要记住一样嘢始终妈妈同你两个要互相扶持」。曾官直言「唔会想见到你第二次⋯⋯呢两个星期同之后几个月，你要畀自己一世嘅教训，之后要乖乖地喇⋯⋯你系可以做得好㗎」，被告含泪答应。曾官终采纳报告建议，判被告入劳教中心。

被告C K N 报称学生，承认于2025年12月11日，在香港九龙黄大仙某中学二楼女厕内暗中观察X，而X所处的地方，属身处该地方的个人按理能被预期可能会裸露、露出私密部位或进行私密作为者，及X处身于令人对保存私隐有合理期望的情况，及被告不理会该X是否同意被他观察。

案件编号：KCCC 513/2026

法庭记者：陈子豪

