七月至今雨量已超全月平均值 梁荣武拆解与气候变化关系 料周末热带气旋逼近再有大量降雨

本港近日天气持续不稳，频频出现狂风雷暴及大雨。香港气象学会发言人梁荣武解释，连日大雨主要受一道广阔低压槽影响，导致7月至今，整体降雨量已经超越了正常的七月份全月平均雨量。同时受气候变化影响，天气系统移动有变慢的趋势，导致该低压槽在华南地区徘徊不散；天文台预料周末或将有热带气旋逼近本港，届时会再次带来大量雨水。

打风？潜在热带气旋料为本港带来大量雨水

梁荣武今早（21日）在电台节目上总结7个月的天气状况，指6、7月情况有些少异常。传统上7月上旬多数天气晴朗，但今年受早前在南中国海形成、随后在广西登陆的热带气旋「美沙克」间接影响，加上近期的广阔低压槽，导致7月截至今日，三分二日子的整体降雨量，已经超越了正常的7月份全月平均雨量。未来的雨量会否减少，很视乎低压槽会否减弱。

低压槽笼罩全国带来广泛降雨

梁荣武解释，近日大雨频生因该道广阔低压槽是一个相当持久的天气系统，其形成可追溯至早前吹袭中国福建及浙江一带的强台风「巴威」。台风登陆减弱后，在内地形成了一道低压槽并延续至今，徘徊了约8至10日。他形容该低压槽范围极为广阔，几乎笼罩整个中国，云雨带由广西一路伸延至上海甚至华北地区，为全国多处带来下雨甚至暴雨天气。

虽然低压槽覆盖范围广泛，但梁荣武强调，低压槽只是提供降雨的基本条件，雨势大小及降雨地点充满随机性。他解释，大气层在降下大雨后「需要透气，回吓气」，因此会出现短暂阳光；而降雨亦有集中水气的特性，当某地区出现大雨时，因水气被集中，邻近地区下雨的机会反而会减低。除了近山地区较易有雨外，个别降雨情况难以有绝对准则，例如6月18日一日内就两度发出黑色暴雨警告，而当中较多雨量集中在新界。

梁荣武特别提到，这道广阔低压槽在华南及南中国海一带已徘徊多日，科学界发现这与气候变化有一定关系。在气候变化下，天气系统的移动速度变得较为缓慢，导致极端天气的出现，且持续时间更长：下雨的地区会经历长时间降雨并引发水浸，如内地部分地区出现暴雨；而不下雨的地区，如欧洲、美国加州及加拿大则出现持续干旱及山火。

展望未来天气，梁荣武引述天文台预测指，该广阔低压槽将会逐渐减弱，未来几日本港雨势会有所减少，主要以几阵骤雨为主。不过，周末期间将有另一个天气系统、即一个热带气旋逼近本港。综合目前多个电脑模式预测，该热带气旋强度虽然不高，破坏力未必太大，但预计会相当接近香港，并必定会为本港带来大量雨水，预料周末又将迎来另一段较长时间的雨天。不过他补充，该热带气旋目前尚未完全形成，情况仍存在变数。

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