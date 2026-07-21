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天文台｜日间部分地区雨势较大及有狂风雷暴 最高气温约31度

社会
更新时间：06:22 2026-07-21 HKT
发布时间：06:22 2026-07-21 HKT

与广阔低压槽相关的强雷雨区正影响广东西部沿岸地区，并逐渐向东移动。

本港地区今日天气预测，大致多云，有几阵骤雨。早上短暂时间有阳光，日间部分地区雨势较大及有狂风雷暴。最高气温约31度。吹和缓南至西南风。

展望明日短暂时间有阳光，有几阵骤雨。随后一两日渐转天晴酷热。周末期间天气不稳定。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

受广阔低压槽影响，今日广东沿岸仍有骤雨及雷暴。随著该低压槽减弱及副热带高压脊逐步覆盖广东沿岸，未来两三日该区骤雨逐渐减少，渐转天晴酷热。预料一个低压区可能会在未来一两日于菲律宾以东海域逐渐发展，但其随后路径和强度存在变数，有较大机会于本周后期进入南海中北部，并在周末期间大致移向广东沿岸一带，该区风势颇大，有狂风骤雨及雷暴，海有涌浪。

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