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谢展寰访青海｜先后拜访青海省政府、生态环境厅和能源局 与副省长刘涛会面

社会
更新时间：21:11 2026-07-20 HKT
发布时间：21:11 2026-07-20 HKT

环境及生态局局长谢展寰今日（20日）展开青海访问行程，先后拜访青海省人民政府、青海省生态环境厅和青海省能源局。他上午首先参观「青海生态之窗」智慧监管平台，了解该平台如何透过高清远程网路视频观测系统和人工智能自动化分析技术，对全省典型区域生态类型、自然景观及野生动物进行远距离、大范围、全方位的即时高清视频观测，协助生态环境保护督察、监管及执法。

拜会青海省人民政府副省长刘涛

谢展寰随后拜会青海省人民政府副省长刘涛。谢展寰表示，两地近年在生态环境保护、绿色低碳产业、环保技术等领域持续交流合作；香港在背靠祖国、联通世界的独特优势下，会继续发挥「超级联络人」和「超级增值人」的角色，连接内地与世界各地，进一步拓宽两地合作空间。

谢展寰接着出席由刘涛主持、青海省生态环境厅党组书记董玉毅及其他相关部门官员参加的座谈会，就深化两地生态环境政策及监管体系交流、科研及技术创新合作、人才培训等事宜充分交换意见。

他下午到访青海省清洁能源和绿色算力调度中心，与青海省能源局局长许海铭会面，了解青海省推动使用零碳能源的工作，并考察该中心实时监控全省清洁能源发电量及重点用能企业耗电量的情况。谢展寰表示，青海省是国家清洁能源产业高地，此行可把青海发展绿色低碳电力的先进经验带回香港，推动本港全面绿色转型。

谢展寰一行同日亦参观青海省自然资源博物馆，了解青藏高原地质演化、当地保护自然资源及建设生态文明的工作。他明日（21日）将继续青海访问行程。

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