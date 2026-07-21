入境处将军澳新总部设执法展览馆 储存逾3.8万伪造文件

除了打击各类型新兴网上入境罪行，入境处十分关注使用伪假旅行证件作非法移民、犯罪或进行恐怖活动等罪行，并一直致力打击有关伪假证件活动，历年来曾捣破多宗大型跨国偷渡案件及伪造证件集团，检获不同类型的伪假旅行证件和制造工具。

入境处将军澳新总部执法大楼设有执法展览馆，透过展出有关执法行动的图片和报道、检获的证物和各种执法装备，突出执法部多元化的工作和执法成果。展览馆储存了超过38,700件被入境处检获的伪造文件，例如护照、身份证及证明书等；以及制造伪证的用具，例如印章及铸模等。展览馆内亦展示各类证件样本以供内部训练之用。

入境处十分关注使用伪假旅行证件作非法移民、犯罪或进行恐怖活动等罪行，并一直致力打击有关伪假证件活动。

随着各国广泛使用具生物特征的电子护照，旅行证件的防伪能力大幅加强，入境处近年截获伪证的数字已大幅减少。

伪造手法「与时并进」

随着各国广泛使用具生物特征的电子护照，旅行证件的防伪能力大幅加强，不法分子较难以伪造证件蒙骗出入境机关。近年，入境处截获伪证的数字已大幅减少，每年截获伪证的数字已由2000年代初的约3,550本，大幅下降至2025年的370本。

另外，在港截获的伪证的伪造手法亦起变化，以往伪证多为更换了相片或个人资料页的旅行证件，而现时的伪证使用者则会用虚假的个人资料瞒骗有关国家出入境部门以申请真的旅行证件。根据分析，伪证使用者以东南亚、南亚及中东人士为主，他们多以迂回路线从东南亚地区，经香港前往欧美地区，此情况或与地缘政治及经济因素有关。