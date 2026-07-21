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入境处网罪法证小组全力缉伪证黑工 建首个数码法理鉴证所 守好国家南大门

社会
更新时间：07:00 2026-07-21 HKT
发布时间：07:00 2026-07-21 HKT

随着科技不断进步，不法分子不再单纯依赖传统的实体渠道，改用各种网上社交平台或即时通讯软件犯案，假结婚、伪证、黑工等入境罪行亦不例外。入境处近年成立网络罪案及法证调查小组，一方面善用科技支援日益复杂的调查工作，协助前线调查人员搜集数码证据；另一方面打击潜藏于网络及社交媒体上的出入境罪行。小组成员接受《星岛》访问时表示，期望入境处首个数码法理鉴证所成立后，进一步提升队伍的专业法证水平，从网上守好国家南大门。

捣破跨境伪证集团 拘119人

高级入境事务主任（专责调查）黄伟雄介绍指，数码法证是透过对调查期间检获的电脑、智能电话等电子证物进行专业的处理和分析，并将分析结果撰写成法证报告作为呈堂证供。他举例，人蛇集团往往会透过电话或通讯软件与偷渡客联系，不难想像「蛇头」或伪证使用者的电话中，存有通讯纪录甚至伪证照片可作证据。

不过，电子证物极易受到干扰，如资料被远端连线删除或修改，因此需要具专业资格的人员对电子证物进行严谨的数码法理鉴证，确保其完整性不受影响，符合要求成为呈堂证据。黄伟雄称小组自2021年成立至今，共处理623宗案件，涉及39部电脑、811部手提电话，以及73件各种各样的数码资料储存媒体。其中，入境处于年初联同内地执法机关成功捣破一个跨境伪证集团，拘捕119人。行动中，小组成员透过数码法证，从检获的电话中发现大量伪造香港身份证影像及可疑通话纪录，揭露了集团的运作方式、伪证的制造及运送过程，成为检控集团成员的关键证据。

拥9名具法证专业知识成员

随着入境处新总部执法大楼落成，小组正式备有更具规模的场地及设备，包括专门进行数码法证的检验室和支援设施，增强小组工作效率及专业性。黄伟雄续指，小组正筹备入境处首个数码法理鉴证所，期望法证所于今年第三季正式投入运作后，可以更系统化地处理大量的电子证据，提高证物检验和证据管理的标准。

除了硬件升级，小组亦得到扩充，由最初4位来自调查组别的前线人员，通过专业培训及引入新血，发展成一支拥有9名法证专业知识的团队。其中，入境事务主任（专责调查）邓豪添因拥有电脑相关学历而被挑选加入小组。他提到2022年第一次代表部门参加国际性数码法理鉴证比赛，当时的比赛题目涵盖多个专业电脑领域，队伍未能脱颖而出，他亦意识到自身不足。其后经历数年专业培训及经验累积后，他于去年再次率队参赛，最终在与来自全球15个国家及地区、共22支优秀队伍的激烈竞争中，首次夺得铜奖。

网上巡逻配合放蛇 一网打尽黑工

除了数码法证，小组亦利用网上巡逻，打击有关非法劳工活动的广告，黄伟雄坦言自从社交媒体兴起后，五花八门的新型「黑工」开始于香港出现，例如上门清洁、摄影、化妆、跨境代购、导游、郊野伴游等等。处方于是作出重点打击，主动采取「网上放蛇」等以情报主导的执法行动，由小组持续进行具针对性的网上巡逻，并向前线调查人员提供深入的情报分析，务求「一网打尽」相关活动。

在刚过去的6月，小组在进行网上巡逻时，发现有不法分子于社交平台声称可提供「一条龙」跨境装修服务，帖文表面上以极其低廉的价格作招徕，实则包装着安排内地黑工来港非法工作的违法勾当。调查人员随后锁定多个可疑帐户，并以「放蛇」行动拘捕4名怀疑非法劳工。

黄伟雄呼吁市民及游客，根据《入境条例》规定，所有旅客在未经入境事务处处长批准前，均不得在港接受任何有薪或无薪的雇佣工作，也不得开办或参与任何业务；任何人对求职者或服务提供者的身份存有疑问，应该联络入境处确定有关人士是否合法受雇。

记者：赵克平

摄影：刘骏轩

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