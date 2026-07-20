世界杯2026︱新城市广场直播决赛吸逾千人通宵观赛 带动人流营业额升逾一成

美加墨世界杯决赛西班牙大战阿根廷今晨上演。新鸿基地产旗下沙田新城市广场举办「煞科战深夜睇波派对」直播决赛，吸引逾千名球迷通宵狂欢。活动邀请了花式足球运动员及足球评述员现场交流，并配合多项消费礼遇与巨型LEGO展览，成功将热潮转化为消费动力，带动商场在决赛日的整体人流及营业额按年分别上升10%及12%。

逾千球迷齐集商场通宵睇波

沙田新城市广场今晨全程直播冠军赛事，并于赛前一小时举行「煞科战深夜睇波派对」。商场特别邀请了香港花式足球运动员施宝盛现场献技，并由有「球坛歌神」之称的足球评述员刘舜文及「足球女神」潘杰宁坐阵主持，与现场逾千名球迷进行有奖游戏及分析赛事，共同见证王者诞生。

为了替通宵观战的球迷打气，商场免费派发美妆养生打气包，并提供Bakehouse免费曲奇及饮品。此外，场内的麦当劳餐厅亦通宵营业提供美食，现场球迷为支持队伍欢呼呐喊，欢呼声此起彼落，气氛极为炽热。

3米高LEGO大力神杯吸睛

新城市广场自赛事开锣起，斥资逾1,000万元推出大型足球主题企划「Legend Unfold ‧ 一「足」即发」。商场首次展出由乐高专业认证大师洪子健以逾15万粒LEGO颗粒拼砌而成的3米高巨型LEGO大力神杯装置。展区同时设有决赛焦点球星美斯（Lionel Messi）等人的LEGO人偶展览供市民打卡。

此外，商场更与国际足协（FIFA）全球合作伙伴Visa联手，打造大型主题展览及AI互动体验，将观赛、娱乐与消费融为一体，为顾客带来沉浸式体验。

「由点至面」策略奏效 营业额按年升12%

「煞科战深夜睇波派对」成功吸引逾千名球迷通宵狂欢，配合场内餐饮商户推出的足球盛事限定优惠，以及The Point会员专享的泊车礼遇，成功将人流转化为实际消费动力。商场在决赛日的整体人流及营业额，按年分别录得10%及12%的增长，当中运动服饰、电子产品、美妆、餐饮及超市百货等商户，生意均录得双位数升幅。

新鸿基地产代理有限公司租务部副总经理许嘉雯表示，是次企划采用「由点至面」策略，透过26场焦点赛事直播、大型IP主题展览、AI互动体验、户外足球打卡装置，以及会员消费礼遇，成功将足球热潮延伸至商场不同楼层及户外空间，吸引顾客「留低消费」。她相信，大型体育盛事结合沉浸式场景及跨商户优惠，不仅能凝聚社区气氛，更能有效带动商户生意增长。