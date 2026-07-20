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CHIIKAWA主题轻铁载誉归来 本周六起逢周末行驶 夜光星星隐藏车身

社会
更新时间：17:30 2026-07-20 HKT
发布时间：17:30 2026-07-20 HKT

CHIIKAWA返嚟啦！港铁公司与AllRightsReserved今日（20日）宣布，推出「下一站：CHIIKAWA ARTIVERSE」暑期主题活动，第一波活动将于本周六（25日）启动主题轻铁，并于7月25日至8月30日期间逢周末行驶，每日共设四个班次，由兆康站出发，分别前往屯门站或元朗站。港铁指定车站亦陆续增设融入港铁马赛克背景的装饰及惊喜元素，金钟站及落马洲站的主题装饰已率先于上周五（17日）亮相。

7.25至8.30逢周末行驶 每日四班

港铁指，去年推出的主题轻铁广受欢迎，吸引本地及访港的CHIIKAWA粉丝前往车厢打卡。今年CHIIKAWA ARTIVERSE延续去年活动，设有吉伊卡哇、小八及兔兔造型的扶手，轻铁车身亦印有隐藏夜光星星图案，配合幻彩场景，带领乘客进入作者Nagano的艺术宇宙。

乘客只需以港币88元购买「轻铁旅游证」套装，即可于当日乘搭主题轻铁一次及同日无限次乘搭其他轻铁路线，另附限定的CHIIKAWA ARTIVERSE纪念封套及款式随机的小物袋等，限量先到先得。

港铁冀为家庭提供出行理由

港铁公司总经理──市场策划及收益管理赵敏表示，去年港铁响应政府提出打造IP经济，首度与CHIIKAWA合作，深受市民欢迎。她希望今次活动在暑假期间，给予家长、小朋友及一家人一个「周围玩」的出行理由，相信港铁不限于提供出行便利，亦能为顾客带来惊喜，将欢乐由车站伸延至日常，与市民、旅客及CHIIKAWA粉丝一同庆祝。

AllRightsReserved创办人林树鑫表示，今年是AllRightsReserved连续第四年的夏日项目，今次与港铁合作首次带来轻铁夜光效果。他指合作带来双赢局面，此次香港独有的项目，既能推动IP文化经济，亦能吸引邻近城市游客。

今日现场不乏市民前来打卡，CHIIKAWA粉丝何小姐表示，平日有前往相关展览及购买周边产品，透过朋友得知活动后特意前来打卡。她指去年亦有参加活动，认为今年的摆设及装饰均有所不同，并喜爱今次车厢设计，盼望日后可与Sanrio等品牌合作。附近居民李太称与女儿同为CHIIKAWA粉丝，今日途经时见到主题列车亦拍照留念，形容现场气氛及车厢设计均不俗。

实习记者：欧翔泰

摄影：吴艳玲

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