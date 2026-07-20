廉署为沙特反贪机构办大型专业反贪课程 安排学员「走出香港」往前海地区考察成亮点

沙特阿拉伯监察与反腐败署( Nazaha )今日( 20日 )安排约60名反贪人员到港，接受廉政公署辖下的香港国际廉政学院为期10日的专业反贪课程。是次安排创下廉署在国际培训领域的两项纪录—成为历来参与人数最多的国际课程，以及历来单一海外反贪机构派出最多反贪人员参与的培训课程。

冀学员将香港反腐败实践及成功经验带回沙特 助力当地反贪工作

廉政专员胡英明为Nazaha的约60位学员培训课程的开班仪式致辞时表示，廉署与Nazaha多年来一直是紧密合作伙伴，双方自2024年签署合作备忘录，各方面反贪协作更趋频繁。廉政专员去年更率团访问当地，与Nazaha人员进行实务交流。其后，双方更试行创新的实习项目，较早前安排两名Nazaha人员到廉署实习一年，以第一身体验香港的反贪实务工作，推动国际反贪协作的新模式。

胡英明表示，廉署是次最大型培训课程，意义非凡，课程专门为Nazaha度身订造，内容具实践性，令学员学习有效打击贪污腐败的知识，期望学员能从课程中解锁新技能、拓阔新视野，将香港多年维护商业活动的反腐败实践及成功经验，带回沙特阿拉伯，助力当地反贪工作，坚定实践沙特阿拉伯推行的国家「2030愿景」。

课程亮点: 安排全部沙特学员「走出香港」 往前海地区考察

胡英明亦介绍课程其中一个亮点，是安排全部沙特阿拉伯学员「走出香港」，前往深圳前海地区考察。胡英明表示，深圳是中国内地发展最快的城市之一，也是国家创新科技的重心。他指学员可透过这次考察，深入了解国家反腐败和科技领域的最新进展，学习如何以科技提升廉洁、激发创意推动廉政发展。

是次课程着重专业发展，廉署安排经验丰富的廉署人员，向学员剖析在政府、公共部门及私营机构打击贪污罪行的调查技巧和挑战，亦分享财务调查、法证会计技术及追逃追赃手法；廉署资讯科技专家亦深入介绍电脑法证和加密货币调查的专门技术；防贪教育方面，亦分享廉署全新的数码防贪和社区宣传教育策略。

带领学员「走出教室」 到金管局、马会和科技园公司考察

课程亦带领学员「走出教室」，参观多个香港重要机构，了解香港的完善监管制度，包括到香港金融管理局、香港赛马会和香港科技园公司考察，全面了解反贪和诚信价值观如何融入香港社会不同领域。

另外，律政司和香港警务处亦派专家担任课程讲者，分别分享跨司法管辖区法律合作和警队廉洁等议题。

出席开班仪式的亦有外交部驻港特派员公署条约法律部主任周倩参赞，及沙特阿拉伯驻港总领事馆副领事Mushari Almudarra。