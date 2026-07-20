水务署研优先更换「黑点」黄大仙区老旧水管 冀市民理解「长痛不如短痛」

黄大仙区内部分地下水管已使用多年，个别地点曾发生水管渗漏事件。水务署今日（20日）向黄大仙区议会提交文件，探讨在黄大仙区进行「优先更换水管计划」，署方表示，理解工程期间可能对市民造成不便，但希望市民对有关工作予以体谅及配合，强调毕竟有序安排的「短痛」比他日水管突然发生严重渗漏或爆裂的「长痛」所带来的影响更可控。

过往为尽快供水开路 未能更换老旧水管

文件指，过去署方往往基于不同实际因素，包括为尽快恢复供水及开通道路，以致未能更换整段位于繁忙街道上的老旧水管，只可有待于「计划」下继续推展。 根据数据显示，这类位于繁忙街道或路口的水管长短不一，通常有数米至数十米不等，实属社区隐患，必须加大力度根治，署方期望得到市民及地区持份者支持，凝聚共识以「断尾」方式全面更换这些水管。

相关新闻：

黄大仙爆咸水管泉涌逾10米高 小巴乘客如过水帘洞 水务署赶至处理

黄大仙爆咸水管黄泥水涌出地面 红van跌落窿泥足深陷

黄大仙爆食水管一度阻交通 市民车辆涉水而行

拟在咸淡水管安装实时传感器 监测供水管网

现时黄大仙区共有57个监测区域，文件表示，署方正扩大及提升「智管网」，监测范围扩大至食水主干水管及余下尚未设有「智管网」的食水分配管网，以及透过安装实时传感器，提升实时数据传输功能，加强管理供水管网渗漏，相关工程将于明年年中前分阶段完成。

另外，水务署亦计划在本财政年度向立法会申请拨款，并在获得拨款后展开工程，于政府供水管网建立全面的水管流量和水压实时监测物联感知体系， 和开发「智能供水压力管理系统」， 除了收纳 「智管网」的实时数据，亦计划在食水及冲厕水管网安装实时在线传感器装置，全方位持续监测整个供水管网的运作情况。

记者︰黄子龙