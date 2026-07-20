宏福苑保险索偿复杂 保险业联会：绝非最终赔偿额 业主卖业权可由政府承担风险

大埔宏福苑特别业主大会日前举行，不少业主关注保险安排，包括20亿元的火险能否赔偿、业主出售业权后是否仍可获赔偿等。香港保险业联会行政总监刘佩玲表示，20亿元只是屋苑楼宇结构火险的赔偿上限，绝非最终的赔偿金额，强调火险的作用是赔偿物业受损后的维修或重建费用，实际赔偿多少需视乎损失，因此须待保险公司委托专业人士完成评估后方能确定；而每一户可得到的赔偿，需按实际损失而定，因此绝非平均每户分到相同金额。

刘佩玲吁业主勿低估火险索偿复杂性

刘佩玲指出，若业主将业权转售给政府，亦会一并将有关保险索偿权转给政府，呼吁业主切勿低估处理火险赔偿索偿事宜的复杂性、整个理赔程序所需的时间，以及可能出现的变数，「业主同意将业权转售给政府，则相关在法律、程序、赔偿金额和处理时间上的不确定性和风险，会由政府承担。」

她认为，小业主应考虑自己能否承担冗长及复杂的索偿程序，「抑或将这个负担及不确定性，交给政府处理，哪一个对小业主更有利。」

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范凯杰：索偿权跟随业权转移属常规 「双重补偿」不合理

本身是执业大律师的的立法会议员范凯杰认为，政府有必要从法律及理赔机制的角度，向公众及受影响小业主厘清事实基础，避免误解。他指出，「保额」与「实际理赔额」是两个不同概念，部分业主关注的「20亿元」，纯粹是该份楼宇结构火险保单的最高赔偿上限，绝非保险公司承诺必定会全数支付的最终金额；而实际赔偿数字，必须符合「恢复楼宇结构原貌至灾害发生前状况」的建筑成本原则，保险公司必须等待独立委员会发表正式报告，厘清肇事责任，并委托专业理算师完成详细的损失评估后，方能计算出实质理赔金额，「将20亿元视为已落袋的现金，是概念上的误解。」

范凯杰又指，若业主选择将物业业权转售予政府，相关的保险索偿权亦会一并转移，这是极之公平的法律做法，更重要的是必须留意补偿的合理性。据了解，现时政府向业主提出的单位收购价，已比火灾发生前的市场价格高出约三成，若业主一方面接受了高于市价的收购方案，成功卸下物业的贬值风险与未来的维修支出，另一方面又要求继续保留并获取火险赔偿，这在法律及情理上等同要求「双重补偿」，这不仅有违保险填补损失的根本原则，对善用公帑而言亦不合理。

他提到，理赔程序漫长且充满变数，对小业主而言，若同意将业权及索偿权转售予政府，最大好处是能够即时抽身，及早获得确定的赔偿并重整生活。这意味著在法律程序、理赔金额多寡，以及漫长处理时间上的所有不确定性与风险，将全数转嫁由政府承担。从保障小业主实际利益的角度出发，由政府承受这些繁复的后续风险，是现阶段最稳妥及最具保障的解决方案。