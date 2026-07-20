患癫痫症男侍应认发煽动帖文及贴单张 官批罔顾法纪 判囚28个月

患癫痫症的23岁男侍应自前年起于社交平台X及Instagram上发布煽动帖文及相片，另在香港多处张贴煽动纸本单张，更试图向他人邮寄「复国党入党申请书」。男侍应早前承认煽动他人颠覆国家政权罪，辩方求情指被告自小患智力问题，在学校遭朋辈排挤，为博人关注才鹦鹉学舌犯下本案。法官陈广池今午在区域法院判刑指，同情被告身患长期病患，而香港国家安全风险减少，惟被告有预谋犯案，罔顾法纪，终判囚28个月。

长期病患削理解分析能力遭人利用

陈官引述辩方求情指，被告陈浩骞有众多身心健康问题影响认知，又患有癫痫症需定时覆诊，其理解、叙事及社交沟通均有困难，被告属轻度智障、中度言语障碍，牵连到其分析、理解及判断能力，故罪责较轻。辩方又指被告犯案纯属鹦鹉学舌，将网上资讯一知半解地覆述，如今醒觉案件严重，及早认罪。辩方再指本案情节较轻，被告缺乏名气，也没有权力，主张虚无缥缈，仅重复机械式发布讯息有样学样。

陈官判刑时引述被告亲自撰写的求情信，被告称做了对不起整个香港的事，危害国家安全，被坏人操控，以后定必坚守法律，不再任人操控危害香港。陈官同情被告身患长期病患，削弱其理解分析及社交能力，以致被人利用，以不同方式煽动他人颠覆国家政权，受影响群众不能量化，或会激化政府国家与市民间的对立。

被告罔顾法纪有预谋犯案判监28个月

陈官罗列被告煽动方式包括社交媒体平台发布帖文、于公众地方张贴实体单张、邮寄文宣及管有载有文宣的材料，犯案过程为时10个月。陈官指，香港情况因应《香港国安法》实施而逐渐步入另一氛围，国家安全风险减少，但仍不能忽视，掉以轻心，被告罔顾法纪，犯案有预谋惟程度不高，没有明显对象。陈官终以3年半监禁为量刑起点，认罪扣减至28个月。

被告陈浩骞承认于2024年6月27日至2025年4月28日期间（包括首尾两日），在香港煽动他人组织、策划、实施或者参与实施以下以武力、威胁使用武力或者其他非法手段旨在颠覆国家政权行为，即推翻中华人民共和国中央政权机关或者香港特别行政区政权机关。

案件编号：DCCC1103/2025

法庭记者：陈子豪