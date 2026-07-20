过渡性房屋︱牛头角前云泉学校校舍变身「成家」 提供120单位 最快明年第三季落成

政府在过去数年一直大力推动过渡性房屋发展，积极协助和促成非政府机构透过善用短期闲置的土地及建筑物，以纾缓轮候传统公屋和其他居住环境恶劣人士的生活困难。房屋局过渡性房屋专责小组向观塘区议会提交文件，位于牛头角上邨内的前香港道教联合会云泉学校空置校舍，在教育局确认不会用作教育用途后，房屋局拟将上址交予非政府机构用作过渡性房屋项目，项目有约120个单位，预计明年第一季动工，明年第三季或第四季落成。

根据文件指，专责小组经评审非政府机构提出的初步构思后，决定将校舍交予「基督教家庭服务中心」推展有关项目。计划命名为「成家」，寓意不仅协助住户改善生活条件，更透过计划建立家园，促进邻里关系，携手建构和谐社区，实践「立室、成家、建社区」的愿景。为全面照顾基层住户的需要，基督教家庭服务中心社工队会在住户入住前与每个家庭面谈评估需要，了解其困难，并提供适切支援，如家具配对等，协助他们顺利迁入。

文件续指，由于项目位于牛头角上邨内，附近已有全面的生活和交通配套，项目每个单位都将设有独立洗手间、淋浴间和开放式煮食空间。此外，项目亦会预留空间作休憩、居民互助及举办活动之用。营运机构将会为过渡性房屋居民提供合适的基本服务，如活动室及洗衣房等。

另外，项目有约120个单位，将提供不同大小的单位，包括可供二至三人入住的细单位，以至三至四人入住的较大单位，以符合不同申请者，特别是家庭的需要，单位的室内楼面面积主要介乎约17至32平方米。由于项目是透过改装上述空置校舍成为过渡性房屋，项目的现有间隔或须重新设计和适当改装，更新机电装配及相关基建配套。扣除前期设计、技术评估和所需基建工程的时间后，预计建筑期约为9个月。

观塘区议员马逸超向记者表示，区内部分㓥房环境恶劣，例如「有五间房共用一个洗手间」的情况，故项目有助纾缓部分基层住屋需要，但「项目得百二个单位又太少」，期望当局能寻求更多地方增建单位。他续指，该位置交通配套尚算便利，前往牛头角街市可选乘小巴接驳，而通往淘大花园及九龙湾一带亦相当方便。不过他提到花园大厦即将展开重建工程，届时拆卸期间或会产生环境噪音，对周边住户及商户可能造成一定影响。

记者︰黄子龙