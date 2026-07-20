涉用两封虚假破产管理署信件副本 康文署助理文书主任准保释9.28再讯

康乐及文化事务署助理文书主任涉嫌于前年在官涌市政大厦内，使用两封虚假的破产管理署信件副本，被控使用虚假文书的副本罪。案件今早在九龙城裁判法院首次提堂，被告暂时毋须答辩，辩方申请将案件押后至9月28日，待向控方索取文件及提供法律意见，获署理主任裁判官郑念慈批准，期间被告准以1千元现金保释候讯。

40岁男被告傅水林，被控于2025年3月18日，在九龙油麻地宝灵街官涌市政大厦4楼某室内知道或相信有关虚假文书，即两封来自破产管理署的信件为虚假文书，而使用该文书的副本，意图诱使康乐及文化事务署的职员接受该文书副本为真文书的副本，并因接受该文书副本为真文书的副本而作出或不作某些作为，以致对康乐及文化事务署不利。

案件编号：KCCC2074/2026

法庭记者：黄巧儿