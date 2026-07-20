Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佯装交易泰达币抢走350万元 劫匪潜逃3年半后自首 认罪判囚4年2个月

社会
更新时间：15:38 2026-07-20 HKT
发布时间：15:38 2026-07-20 HKT

虚拟货币泰达币(USDT)女卖家5年前进行交易后，遭多名蒙面持刀及电击枪男子劫走现金350万元。3名劫匪3年前承认抢劫罪被判囚4年8个月，潜逃3年半的同党前年自首，今于高等法院承认1项抢劫罪。特委法官郭栋明指本案属严重持械劫案，由多名劫匪精心策划及执行，抢劫时手持真刀及电击枪，涉款高达350万元，现年23岁的被告潜逃3年半后，在警方没有直接证据指控他的情况下自首，反映他对自己所作所为深感后悔，故可比同党额外减刑半年，最终判囚4年2个月。

潜逃3年半后决定自首面对现实

特委法官郭栋明判刑时指，本案属严重持械劫案，由不少于5名劫匪精心策划及执行，劫匪抢劫时手持真刀及电击枪，对独自面对威吓的女事主造成心理冲击，涉案款项350万元至今仍不知所终。而被告简浩霆犯案时刚18岁，他案发后明知被警方通缉，却一直隐匿，靠任仓库散工维生，直至2024年6月，他才主动向警方自首。辩方表示被告不想再逃避，愿意面对现实，希望服刑后考文凭试并重新做人。

郭官指被告简浩霆案发时18岁亦不算太年轻，他潜逃3年半后才自首，惟如他不自首，即使曾经有一名同党公开其身份，但其实警方并无DNA证据显示他曾参与劫案，故简浩霆自首的表现可见他对自己所作所为深感后悔 。郭官欣赏现年23岁的简浩霆向警方自首，寄语他尽早重新做人，希望他遵守承诺，不要让家人失望。本案3名认罪同党3年前被判囚4年8个月，郭官考虑简浩霆自首后减刑半年，最终判囚4年2个月。

5年前参与抢劫事主350万元

被告简浩霆承认于2021年1月18日，在观塘创业街华基中心8楼某室，与Singh Ajaypal、蔡镇年、程子贤及其他不知名人士，一同抢劫女子殷晴晴，劫去350万港元现金及一部流动电话。

案情指，女事主殷晴晴与丈夫自2018年起经火币网买卖虚拟货币，本案男主脑声称欲购入价值350万港元的泰达币，殷把350万元现金放入胶袋，4名蒙面男子突然冲向她，Singh Ajaypal持刀，蔡镇年手持电击棒，4人合力抢走她内有350万元现金的胶袋。简浩霆潜逃3年半后，在2024年1月20日自首被捕。

案件编号：HCCC144/2026
法庭记者：刘晓曦

最Hit
谢贤离世享年89岁 谢霆锋急返港尊重遗愿低调处理后事丨独家
01:29
谢贤离世享年89岁 谢霆锋急返港尊重遗愿低调处理后事丨独家
影视圈
1小时前
谢贤离世丨四哥4月最后露面现身山顶叹咖啡 坐轮椅撑拐杖身形消瘦仍不失巨星风范
谢贤离世丨四哥4月最后露面现身山顶叹咖啡 坐轮椅撑拐杖身形消瘦仍不失巨星风范
影视圈
1小时前
世界杯决赛变全武行 阿根廷成众矢之的？球评轰：耻辱、全队剩美斯有风度
01:42
世界杯决赛变全武行 阿根廷成众矢之的？球评轰：耻辱、全队剩美斯有风度
即时国际
7小时前
北上注意︱深圳地铁实施「逢包必检」首日逢暴雨 安检塞爆乘客大排长龙
00:53
北上注意︱深圳地铁实施「逢包必检」首日逢暴雨 安检塞爆乘客大排长龙
即时中国
4小时前
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
时事热话
2026-07-19 13:06 HKT
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
影视圈
20小时前
开校24年英皇教育九龙湾店结业！全港仅剩3分校 网民慨叹补习社风光不再 总结4原因致萎缩
开校24年英皇教育九龙湾店结业！全港仅剩3分校 网民慨叹补习社风光不再 总结4原因致萎缩
生活百科
4小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
1小时前
余文乐、王棠云宣布离婚 8年婚姻和平告终 未来共同抚养孩子
01:01
余文乐、王棠云宣布离婚 8年婚姻和平告终 未来共同抚养孩子
影视圈
2小时前
 世界杯2026｜特朗普颁奖礼又做「摄石人」台上赖死唔走要恩芬天奴拉开
00:54
 世界杯2026｜特朗普颁奖礼又做「摄石人」台上赖死唔走要恩芬天奴拉开
足球世界
5小时前