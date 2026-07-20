佯装交易泰达币抢走350万元 劫匪潜逃3年半后自首 认罪判囚4年2个月

虚拟货币泰达币(USDT)女卖家5年前进行交易后，遭多名蒙面持刀及电击枪男子劫走现金350万元。3名劫匪3年前承认抢劫罪被判囚4年8个月，潜逃3年半的同党前年自首，今于高等法院承认1项抢劫罪。特委法官郭栋明指本案属严重持械劫案，由多名劫匪精心策划及执行，抢劫时手持真刀及电击枪，涉款高达350万元，现年23岁的被告潜逃3年半后，在警方没有直接证据指控他的情况下自首，反映他对自己所作所为深感后悔，故可比同党额外减刑半年，最终判囚4年2个月。

潜逃3年半后决定自首面对现实

特委法官郭栋明判刑时指，本案属严重持械劫案，由不少于5名劫匪精心策划及执行，劫匪抢劫时手持真刀及电击枪，对独自面对威吓的女事主造成心理冲击，涉案款项350万元至今仍不知所终。而被告简浩霆犯案时刚18岁，他案发后明知被警方通缉，却一直隐匿，靠任仓库散工维生，直至2024年6月，他才主动向警方自首。辩方表示被告不想再逃避，愿意面对现实，希望服刑后考文凭试并重新做人。

郭官指被告简浩霆案发时18岁亦不算太年轻，他潜逃3年半后才自首，惟如他不自首，即使曾经有一名同党公开其身份，但其实警方并无DNA证据显示他曾参与劫案，故简浩霆自首的表现可见他对自己所作所为深感后悔 。郭官欣赏现年23岁的简浩霆向警方自首，寄语他尽早重新做人，希望他遵守承诺，不要让家人失望。本案3名认罪同党3年前被判囚4年8个月，郭官考虑简浩霆自首后减刑半年，最终判囚4年2个月。

5年前参与抢劫事主350万元

被告简浩霆承认于2021年1月18日，在观塘创业街华基中心8楼某室，与Singh Ajaypal、蔡镇年、程子贤及其他不知名人士，一同抢劫女子殷晴晴，劫去350万港元现金及一部流动电话。

案情指，女事主殷晴晴与丈夫自2018年起经火币网买卖虚拟货币，本案男主脑声称欲购入价值350万港元的泰达币，殷把350万元现金放入胶袋，4名蒙面男子突然冲向她，Singh Ajaypal持刀，蔡镇年手持电击棒，4人合力抢走她内有350万元现金的胶袋。简浩霆潜逃3年半后，在2024年1月20日自首被捕。

案件编号：HCCC144/2026

法庭记者：刘晓曦