香港机场6月份及今年上半年客货运量续增 连续第二年膺「年度最佳机场－重要货运枢纽」大奖

香港机场管理局今日( 20日 )公布香港国际机场2026年6月及上半年的航空交通统计数字。机场于6月共接待512万人次旅客及处理31 940架次航班，分别按年增加7.9%及2.3%。月内，客运量增长受惠于转机／过境旅客录得双位数升幅。大部分市场于6月均录得增长，其中以日本及中国内地表现最为突出，而中东市场的跌幅亦有所收窄。

6月份货运量再次录得增长 同比增6.8%至436 000公吨

6月份货运量再次录得增长，同比增加6.8%至436 000公吨。增长主要由飙升19.5%的转口货运量带动；出口及进口货运量亦分别上升3.2%及5.5%。按地区划分，中东地区于冲突持续第四个月后重拾增长，录得最强劲升幅；东南亚及中国内地市场则维持增长趋势。

香港国际机场于「亚洲货运、物流及供应链奖」中，连续第11年获选为「全球最佳机场」，并连续第二年荣获「亚洲最佳机场（货运量逾100万公吨）」殊荣。

今年上半年香港国际机场客运量同比升11.7%至3 280万人次

2026年上半年，香港国际机场客运量同比上升11.7%至3 280万人次，飞机起降量增加4.4%至200 685架次。货运方面，2026年上半年货运量亦保持稳健，按年调高4.1%至250万公吨。

香港国际机场过去12个月客运量达6 440万人次，飞机起降量为403 120架次，分别按年攀升12.7%及5.9%。货运量则同比上调3.7%至517万公吨。

同时，香港国际机场于航空货运领域的全球领导地位再获业界肯定。在由物流业权威刊物《Air Cargo Week》于6月举办的「2026年世界航空货运大奖」中，香港国际机场连续第二年荣获「年度最佳机场－重要货运枢纽」奖项，并凭借「香港空运进口取货数码通」项目获颁「航空货运创新奖」。该等奖项旨在表扬航空货运业于创新、服务卓越、可持续发展及领导力方面的杰出成就。

同月，在由知名物流及供应链刊物《Asia Cargo News》主办的2026年度「亚洲货运、物流及供应链奖」中，香港国际机场连续第11年获选为「全球最佳机场」，并连续第二年荣获「亚洲最佳机场（货运量逾100万公吨）」殊荣。该大奖旨在表扬于运输、物流及供应链管理方面表现卓越的服务供应商，得奖者由读者及业界专业人士提名和投票选出。

香港机场管理局航空枢纽发展总监方瑞文表示，2026年上半年货运量持续向好，反映香港国际机场凭借强大的航空网络连系及卓越的货运服务，展现出高度韧性。香港国际机场获得的两项殊荣，有力地肯定了所有机场同业共同努力的成果，亦巩固我们作为世界货运领先枢纽的声誉。机管局将继续推动货运供应链的创新与数码化发展，以进一步简化货物处理流程及提升竞争力。

另外，香港机场货运业界在航空可持续发展方面创先河，成为全球首个建立国际航空运输协会环境评估框架的机场货运生态圈。此举反映航空货运业主要持份者对环境管理及协作行动的共同承诺。该项目旨在加强环保表现、提升透明度，以及推动整个航空价值链持续改善。