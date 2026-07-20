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1亿六合彩︱暑期金多宝明搅珠 屯门「头奖王」投注站现人龙 市民 : 专登嚟呢度买 !

社会
更新时间：15:07 2026-07-20 HKT
发布时间：15:07 2026-07-20 HKT

六合彩暑期金多宝明晚（21日）搅珠，若一注独中，头奖奖金估计高达1亿元。据马会统计，屯门市广场投注站自1994年起累积售出48张头奖奖券，超越中环士丹利街投注站，荣登全港「头奖王」宝座。《星岛》记者今日( 20日 )到场观察，即使天雨影响，投注站仍人头涌涌。有市民表明，正是冲著该站冠绝全港的中奖纪录，特意前来下注。

市民 : 屯门市广场投注站中头奖次数最多  专程到场

退休人士区先生以140元购买电脑飞，坦言受1亿元金多宝奖金吸引，若中奖会「四处玩，享受一下」。市民杨先生则花100元买电脑飞，因得悉屯门市广场投注站中头奖次数最多，故专程到场；他透露自己曾中三奖，虽未曾细想如何运用这笔巨额奖金，但笑言若今次中奖，会「即刻去旅行」。

居于附近的孙太太以20元自选号码投注，称早已听闻该站的辉煌纪录，但仍抱平常心。她表示，若一注独中，会将部分奖金捐予保护动物等慈善机构，并称下次金多宝仍会继续投注。

实习记者  欧翔泰

摄影记者  吴艳玲

 

 

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