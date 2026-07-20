世界杯2026︱新都城中心「无制限睇波派对」逾千球迷逼爆 人流营业额录双位数升幅

四年一度的世界杯今晨（20日）迎来终极决战，西班牙与阿根廷展开强强对决，争夺「大力神杯」。恒基地产旗下将军澳MCP新都城中心今晨举行「无制限睇波派对」，于L1天幕广场近2,000呎的主题观战区，透过现场280吋4K高清大电视高规格全程直播终极决赛，虽然赛事于凌晨3时才正式开波，但大批球迷为占据最佳观赏位置，早在前一晚深夜已提早进场「霸定位」，到正式开赛更吸引了逾千名热血球迷无惧时差、通宵集结商场中庭，共同见证新一代王者诞生。

「夜晨经济×离峰行销」奏效 人流营业额双位数升幅

恒基兆业地产租务（二）部总经理陈德鸣今日亦亲临现场与观众一同观赏赛事，他表示，今届国际足球盛事正式圆满落幕， MCP新都城中心现场逾千球迷一齐呐喊的画面，真的非常震撼和令人感动。今次商场首创的「夜晨经济 × 离峰行销」策略，可以说是开创了本地商场跨界营销的新范例。他指非常高兴看到现场大批球迷在投入精彩赛事之余，亦尽情享受商场准备的手工啤、提神咖啡奶茶及商户提供的餐饮美食。

陈德鸣形容这股热潮不仅让大家玩得尽兴，更成功打破时间限制，带动场内商户在深宵及早上时段的人流及生意。在整段足球盛事期间，商场整体人流及营业额均录得双位数增长，当中以运动用品、生活零售及餐饮商户的表现尤其理想，成功在非传统黄金档期开拓出商机。加上决赛日特设的早晨专车亦贴心切合了球迷的实际出行需要，令今次活动真正达到商场、市民与商户三方共赢。

陈德鸣续指，恒基地产一向不遗余力支持本地体育运动发展，今次活动特别强势联动跨界别的本地体育团体，包括港足班霸杰志、萤花女足等，除了成功为商场注入澎湃活力，更能有效在社区推动体育文化、带来正向影响。展望下半年，将会继续推陈出新，积极与更多不同的本地体育单位合作，并将陆续推出涵盖各类型运动的精彩企划。结合今年「恒基50周年」的连串庆典，将会为市民带来更多元化、打破常规的跨界消闲与运动体验，继续全力支持本地运动发展。

球迷提早4小时入场霸位

从昨晚深夜11时起，MCP新都城中心已弥漫著浓厚的足球气氛，大批球迷为了最佳观赏位置提早进场「霸定位」，现场座无虚席。在正式开赛前，商场特别安排了活力十足的舞蹈表演及足球互动游戏炒热全场气氛。为了让球迷全情投入，商场更贴心为入场观众准备了决赛对战队伍的专属打气道具。现场逾千名球迷分别挥舞着代表各自支持球队色彩的道具，随着球赛的紧张节奏呐喊，交织出红蓝相间的画面，现场打气与欢呼声此起彼落，气氛完全不逊于真实球场。

此外，商场现场特设的打气摊位亦为观赛市民售卖获奖手工生啤，配合自动化零售设施「Chill 24 AI自动贩卖机」售卖「医肚零食」，加上场内于赛事期间24小时通宵营业的麦当劳，让球迷可以一边痛快畅饮、一边欣赏高规格大萤幕直播，享受极致的感官体验。

备咖啡奶茶及早晨专车照顾打工仔

今日的决赛完场时间正值星期一早上，不少本地球迷看完球赛就要准备上班，MCP新都城中心推出体贴本地打工仔的「香港人好钟意返工」配套。于球赛鸣哨完场后，体贴安排免费「早晨专车」直达中环及旺角两大商业旺区，名额亦早于开赛前全数换罄。

「恒基50有礼．大抽奖」送足金金币等

另外，今年适逢是恒基兆业地产有限公司成立50周年，集团于即日起至2026年9月6日期间，举办「恒基50有礼 • 大抽奖」，送出逾100份丰富奖品。「恒基50有礼 • 大抽奖」分两轮进行。由即日起至9月6日期间，于恒基地产旗下将军澳MCP新都城中心指定商户以电子货币单一净额消费满300元或以上，并成为恒基地产会员奖励计划「H COINS」会员，透过H COINS手机应用程式登记参加抽奖，以及成功登记合资格消费并获批核，即可参加大抽奖，有机会获得恒基50周年999.9足金金币、双人来回机票等丰富奖品。此外，凡成功参加两轮抽奖的会员更可自动进入终极大抽奖，有机会独得「The Henderson 999.9足金大厦摆件」。有关「恒基50有礼 • 大抽奖」详情及条款，请浏览：50Aluckydraw.hld.com 。