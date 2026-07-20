银行客服女经理涉披露家人正受廉署调查 同事供称：被告指受查人是其父亲 不方便处理

43岁时任银行客户服务女经理涉违例向家人透露对方正被廉政公署调查，她今早在九龙城裁判法院否认披露受调查人身份等资料罪开审。廉署高级调查主任供称，接获投诉后的调查程序是秘密进行，惟不确认投诉人有否向调查人透露已作举报。时任银行客户服务男经理忆述，收到内部加密文件要求提供调查人的银行帐户资料，被告当时表示该人是其父亲，「佢唔系好方便处理」，惟不确认被告有否向上级申报利益关系。

廉署职员指对被告父亲调查过程秘密进行不对外公开

被告刘穗娥，被控于2025年2月5日至2025年7月23日期间内的一个未知日期，在香港，明知或怀疑一项就被指称或怀疑已犯《防止贿赂条例》第II 部所订罪行的调查正在进行，无合法权限或合理辩解，而向刘灶培披露他是该项调查的受调查人。

廉署高级调查主任梁展豪（音译）供称，案发时是刘灶培案的案件主管，在2025年1月去信集友银行要求取得刘在土瓜湾分行帐户的资料，并于2月获得相关资料。梁直言，在对刘调查的过程中是秘密进行，没有对外公开，没有向刘发出搜查令等，刘理应不会知道自己被廉署调查。梁在盘问下，确认廉署在同年7月拘捕刘及被告，此前没有对外公开对二人的调查情况，惟确认有投诉人作投诉而展开调查，不知投诉人会否向刘透露已作举报。

廉署高级调查主任梁展豪（音译）。苏正谦摄

时任集友银行客户服务男经理卢健宜（音译）指，被告曾透露受查人是其父亲。苏正谦摄

时任集友银行客户服务男经理卢健宜（音译）供称，案发时在土瓜湾分行任职与被告相同的职位，除二人外没有其他客户服务经理，他与被告一同处理内部邮件。卢忆述，集友银行的反洗黑钱部门向土瓜湾分行发送内部加密电邮，指廉署来信要求提供刘资料的邮件，而该封电邮属银行内部加密文件，只能让内部员工查看，不可以对外公开。卢补充，当时理应只有卢、被告及分行副经理有权限检阅该邮件，但因分行有段时间没有分行副经理，故一般由卢及被告处理内部邮件。

同事指被告透露受查人为其父亲故被告不方便处理

卢透露，被告检阅电邮后向卢表示，刘是她的父亲，「佢唔系好方便处理」，故要求卢处理，卢补充「被告话可以帮手揾啲月结单」，最后由卢将资料提交至集友银行的反洗黑钱部门。卢强调，电邮中提及不准对外披露内容，卢亦没有向刘透露他遭廉署调查。卢在盘问下指，不确认被告有否向上级申报利益关系，惟强调有关刘的月结单是由被告提供。卢另确认，他曾联络刘询问有关银行帐户事宜。

承认事实指，被告自2021年8月起获聘成为集友银行有限公司土瓜湾分行的客户服务经理，及后在2025年7月不再获银行聘用。刘灶培是被告的父亲，刘灶培在土瓜湾分行开户，廉署在2024年开始对刘灶培展开调查，并于2025年1月去信集友银行，要求提供刘灶培在集友银行的帐户资料，集友银行随后以内部电邮交土瓜湾分行处理。被告于同年7月被捕，被告没有刑事定罪纪录。

案件编号：KCCC359/2026

法庭记者：黄巧儿