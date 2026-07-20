中学班主任涉抚摸亲吻中三女学生 企图性交不果后自渎 事主指提出告发为免再有人受害

2023年黄大仙某中学考试及暑假初，36岁音乐科老师兼班主任涉嫌在音乐室储物室内，两度非礼班内中三女学生，抚摸亲吻对方后，企图性交不果，最后在女学生面前自渎。班主任翌年被捕，今早于区域法院否认2项非礼、1项企图与16岁以下女童非法性交及1项向16岁以下儿童作出猥亵行为罪受审。事主录影会面中透露原打算不追究，但见校内一位师姐曾告发被告而被告最终脱身，为免再有他人受害决定告发被告。

X指遭被告推入储物室上下其手

双方同意事实指，事主X生于2008年，2023年案发时约14岁，于黄大仙某中学就读中三，而被告T.M.Y.则为事主中二、中三班主任，同时任教音乐科，亦是事主的合唱团老师。首次案发于考试期内，第二次案发于暑假初中一新生注册日，同时可于校内购买校服；案发507A室为学校音乐室储物室。

事主X透过视像作供，庭上播放其录影会面片段。当中事主指2023年6月13日考完试后，收到被告发讯指「我淫」，要求事主在音乐室会面，事主依照其要求到场，等待一会儿后被告才到达，双手搭在事主肩膀推入储物室，一边滔滔不绝，一边拥抱事主，在衣服外上下其手，为时约十多分钟，其后叫事主在其他老师放学前赶快离开。由于事主翌日还要考试，故感觉「好差」。

口交后图性交未成事改为自渎

事主指2023年7月14日回校购买校服，前夕被告发讯要求她到校后会见对方归还班长章，事主翌日下午买毕校服后，应被告要求前往5楼音乐室赴会。当时被告原本坐著处理文件，后来被告起身用双手搭在事主肩膀走向音乐室内储物室，以试校服为由，脱下口罩后拥抱、抚摸及亲吻事主，同时脱去双方衣物，过程为时约5至10分钟。

事主续指被告接著半坐桌上，要求事主跪下口交，事主闻言「吓」一声，被告续以手按事主头，口交约5分钟。事主再指被告其后要求自己躺于桌上，被告打算性交，惟无法成事，遂于事主面前自渎直至射精，然后被告表示「好愧疚」之类，打圆场叫事主「试下套校服先啦」，事主尴尬下照办。

X本不追究但免再有人受害决定告发

事主交代由于被告曾担任班主任2年，与被告之间为「好friend嘅师生关系」。被问到案发后感受，事主「觉得（被告）佢好奇怪」，惟坦言「冇咩感觉」，「都冇办法啦，都做咗喇，咁我都冇得选择㗎啦」，原打算不再追究，但有见另一位校内师姐曾告发被告而被告最终罪脱，认为没有其他人能接受其所作所为，为免再有他人受害，决定告发被告。

案发时36岁被告T.M.Y.被控于2023年6月13日及7月14日在九龙黄大仙某学校507A室猥亵侵犯14岁女童X；7月14日于同地企图与年龄在16岁以下的女童X非法性交，以及与或向年龄14岁的女童X作出严重猥亵作为。

案件编号：DCCC1222/2025

法庭记者：陈子豪