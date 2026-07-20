打风？天文台上调风力预测 低压区大机会入南海 7.26高地7级强风 各大AI预测模型大兜乱

【热带气旋/打风/天文台】天文台今日（20日）表示，预料一个低压区可能会在本周中期于菲律宾以东海域逐渐发展，但其随后路径和强度存在变数，有较大机会于本周后期进入南海中北部，并在周末期间大致移向广东沿岸一带，该区风势颇大，有狂风骤雨及雷暴，海有涌浪。天文台亦上调周日（26日）风力预测，从昨日预料的高地达6级强风，上调至预料高地达7级强风。

打风︱四大AI预测路径分歧 欧中料低压区直指香港

天文台「地球天气」页面的AI模型预测，较昨日而言，今日各大模型的变化和分歧较大。以「风乌」为例，昨料该潜在低压区会于周六最接近本港，惟今日的预测路径却移向本港东北面的厦门与福州一带。

至于「盘古」及「欧中AIFS」，虽然预测的风力和影响范围较小，却维持路径直指本港，并于周日（26日）最为接近。而传统超级电脑「欧洲中期预报中心」的预测则较为不同，该低压区范围较广，威力亦强，路径同样是剑指香港，惟预计抵达的日子较迟，料下周二（28日）才会最接近本港。

天文台各大AI模型预测（7月20日）：

明日初时部分地区雨势较大 周末天气不稳定

天文台表示，受广阔低压槽影响，明日广东沿岸仍有骤雨及雷暴。随著该低压槽减弱及副热带高压脊逐步覆盖广东沿岸，随后两三日该区骤雨逐渐减少，渐转天晴酷热。

本港地区下午及今晚天气预测大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，初时雨势有时颇大。吹和缓西南风。

展望明日初时部分地区雨势较大。星期三有几阵骤雨，短暂时间有阳光。随后一两日渐转天晴酷热。周末期间天气不稳定。

天文台各大AI模型预测（7月19日）：