世界杯2026︱信和三大商场直播冠军战 奥海城加开大电视迎4000球迷 见证王者诞生

2026世界杯冠军战于今日（20日）凌晨圆满落幕，信和集团旗下三大商场——奥海城、屯门市广场及荃新天地，延续「Goal Together全城开波」狂热，吸引大批球迷深夜涌入观赛。其中奥海城现场人潮逼爆，商场即时加开二期活动大堂的巨型大电视，合共容纳近4,000名球迷齐聚欢呼；屯门市广场同样人头涌涌，录得约2,500人到场，欢呼声此起彼落，震撼全场。荃新天地都聚集了逾800名球迷为心水球队打气，全城投入终极一战。

奥海城4000球迷逼爆 即时加开二期大电视

奥海城贴心推出的外卖代取服务大受欢迎，球迷只需透过手机选购场内餐厅美食，即有专人将麦当劳、Dough Bros等餐饮直送观赛区，实现「零中断」的观赛体验。爆谷及特色小食摊位前人龙不绝，西班牙火腿及南美传统玛黛茶等决赛主题美食，更成为现场抢手之选。

屯门市广场的即点即制即送服务同样发挥效用，球迷可即场点选热辣点心、即制窝夫及咖啡茶饮，而超市taste更设置期间限定小卖部，售卖冰冻饮品及小食外，提供雪糕和水果，让观赛享受全面提升。

全城开波圆满落幕 运动经济效应显著

信和指，「Goal Together全城开波」活动自揭幕以来反应热烈，每逢大战场场爆满，集团衷心感谢全港球迷的热情参与，与球迷共同见证历史时刻。集团表示，将继续把握运动经济机遇，未来赛事将延续直播传统，为市民提供更多集体观赛的炽热体验。