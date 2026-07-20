大角咀拳馆命案死者头部重创身亡 14名被告表证不成立 无罪释放兼获讼费

27岁男子2021年6月涉在大角咀拳馆昏迷，全身多处瘀伤红肿，由多人运送到医院后医治2个月情况仍未好转，家属遂放弃抢救，死因为头部受伤。14人被控谋杀、串谋妨碍司法公正及协助罪犯等3罪，受审24日后被裁定案件表证不成立。法官胡雅文今指引陪审团裁定众被告罪脱，14名被告当庭释放兼获批讼费。

无足够证据证明众被告与死者之死有因果关系

控方举证完毕后，众被告的代表律师曾作陈词，要求法官胡雅文裁定案件表证不成立，法官胡雅文经考虑后裁定控方没有足够的直接、间接或环境证据证明13名被告与死者死亡有因果关系，亦无法证明众被告伙同犯案，裁定众被告所有控罪均表证不成立。控方表明不会就此裁定提出上诉。法官今遂指引陪审团裁定众被告罪脱，另由于控方证据不足及案件表证不成立，批准众被告的讼费申请。

14名被告依次为26岁谢家齐、33岁周文康、26岁徐俊彦、34岁李婉彤、27岁蔡熊、26岁郭耀淇、28岁黎嘉宝、29岁林俊康、34岁吴庭富、30岁黄圣钧、26岁石景生、27岁何赞煦、26岁梁卓榕及57岁李子奇。首13名被告被控于2021年8月4日在香港谋杀陆颖豪。

妨碍司法公正与协助罪犯罪名亦表证不成立

谢家齐、石景生、何赞煦及梁卓榕被控于2021年6月26日至2021年6月27日期间一同串谋妨碍司法公正，即处置或毁灭与涉及陆颖豪于或约于2021年6月25日受伤之调查有关的证据。

李子奇于2021年8月2日至2021年8月30日期间在香港，在李婉彤有意图而伤害陆颖豪后，知悉或相信李婉彤有罪并在无合法权力依据或合理辩解的情况下，租用香港新界粉岭帝庭轩某单位作为她的藏身处，而意图妨碍拘捕或检控她。

案件编号：HCCC120/2024

法庭记者：刘晓曦