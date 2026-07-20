世界杯2026︱启德体育园办决赛直播派对 近700名球迷到零售馆睇波 同庆西班牙称王

四年一度世界足球盛事掀起全球热潮，决赛本港时间今日（20日）凌晨3时上演，由卫冕冠军阿根廷硬撼新一代劲旅西班牙的终极王者之战，吸引全球球迷屏息以待。启德体育园在启德零售馆2中庭打造大型「决赛直播派对」，免费直播这场万众期待的巅峰对决，吸引近700名球迷专程到场，在震耳欲聋的欢呼声、美食香气和炽热气氛中，共同见证世界冠军诞生，将「香港主场」化身为「不夜足球嘉年华」。

零售馆中庭决赛直播派对 吸引近700球迷到场

文化体育及旅游局局长罗淑佩、副局长刘震及体育专员蔡健斌亦亲临现场，与近700名球迷一同观赛，沉浸于这场全球体坛焦点赛事的激情之中 。现场吸引大批启德街坊，亦有来自港九新界各区的市民、球迷专程到场，共同投入这场四年一度的足球盛宴。

巨型直播大屏幕震撼登场 「香港主场」秒变球迷热点

决赛直播派对透过中庭巨型屏幕同步直播赛事，每当球员策动攻势、送出关键传球或作出精彩扑救时，现场即爆发雷鸣般掌声及欢呼声，热烈程度犹如置身决赛现场。

深夜睇波也能大饱口福 美食陪伴球迷直落天光

除了决赛大战，现场更设有即买即享的美食摊位，让球迷边睇波边品尝美食。为配合这场深夜足球狂欢，Greyhound Café及敏华冰厅等食肆特别通宵营业，供应宵夜及早餐，满足球迷需要。现场啤酒更是买一送一，亦免费派发水动乐，让球迷随时补充水分，以最佳状态投入决赛每一分钟。

一家大细齐捧决赛 共度难忘足球之夜

不少市民专程到启德零售馆观赏赛事。当中有不少观众为启德街坊，他们盛赞启德零售馆设计完善，认为与一众球迷在大电视前观赏这场世界级体育盛事，令赛事更加精彩。