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地盘禁烟︱劳工处长：实施至今巡查逾200地盘 向9名违例吸烟工人发罚单

社会
更新时间：10:46 2026-07-20 HKT
发布时间：10:46 2026-07-20 HKT

《建筑地盘全面禁烟法例》上周五（17日）生效，劳工处处长许泽森今早（20日）在电台节目表示，新例生效至今，当局已派员巡查全港200多个建筑地盘，期间共向9名违例吸烟的工人发出定额罚款通知书。

向管理不善承建商发4张「敦促改善通知书」

许泽森强调，执法行动不仅针对违例吸烟的工人，处方亦高度重视承建商的管理责任。在近期巡查行动中，当局发现部分承建商未有落实完善管理措施以配合禁烟新例，执法人员已即时向相关承建商发出4张「敦促改善通知书」，要求他们尽快纠正，并加强地盘内的禁烟管理。

许泽森：市民可影相拍片举报 有证据可事后发罚单

对于新例实施初期的情况，许泽森亦解释目前执法上面对的挑战。他指地盘环境复杂且流动性大，无疑增加前线人员巡查与执法难度。然而他重申，劳工处已建立一套完善跟进机制，未来会持续加强突击巡查，并会双管齐下加强宣传教育工作，确保法例得以有效落实，以保障整体地盘工人健康及工作环境安全。

被问到新规例是否接受市民举报，许泽森表示欢迎居民提供资料，包括涉嫌违规工人吸烟的时间、日期、地点，最好有相片或片段等证据证明其违例吸烟情况，强调「唔一定要现场捉到」，只要断定其违规地点是否在地盘内，署方可事后根据证据，向涉事工人发罚单传票。

根据法例，劳工处将建筑地盘列为法定禁烟区，违例吸烟者可被定额罚款3,000元。承建商亦有责任确保地盘内无人吸烟，违规者最高可面临40万元罚款；若因吸烟构成严重火警，涉事东主最高可被罚款300万元及监禁6个月，雇员亦可被罚15万元及监禁6个月。

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